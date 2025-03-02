İZBAŞ 153 bin metrekare araziyi satın aldı, yatırım alanı yüzde 10 büyüdü

İZMİR / EKONOMİ



İzmir’in üretim ve ihracatta önde gelen sanayi bölgeleri arasında yer alan İzmir Serbest Bölgesi, doluluk oranının yüzde 90’ın üzerine ulaşması ile büyüme odaklı yatırımlarını sürdürüyor. Serbest Bölgeye komşu olan 153 bin metrekare araziyi satın alarak yeni yatırımlara ayıracağı alanı yüzde 10 oranında büyütecek olan İZBAŞ, Ticaret Bakanlığı tarafından arazinin resmi olarak serbest bölge statüsü kazanmasının ardından hızla altyapı yatırımlarına başlayacak.

Bölgenin büyüme planları hakkında bilgi veren İZBAŞ İzmir Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sevimli, ihracata odaklanan ve katma değeri yüksek üretim yapan şirketlerin yatırım odağında yer aldıklarını belirtti. İZBAŞ’ın yüzde 90’ın üzerindeki doluluk oranına ulaşması ile birlikte yeni yatırımlara tahsis edecekleri çok sınırlı alan kaldığını hatırlatan Sevimli, bu nedenle serbest bölgeyi %10 oranında büyütecek yatırım planını hızla devreye aldıklarını söyledi.





“İZBAŞ’a yatırımcı ilgisi artıyor”

Satın alınan arazinin serbest bölgeye dahil olması için gerekli bürokratik süreçlerin hızlı bir şekilde devam ettiğini vurgulayan Sevimli, “İzmir gibi güçlü sanayi altyapısına sahip şehirlerimizin en önemli sorunları arasında yeni yatırımlara tahsis edilecek planlı ve altyapısı tamamlanmış sanayi bölgelerinin çok yetersiz olması geliyor. Yeni arazimiz ile altyapısı mükemmel şekilde tamamlanmış planlı bir üretim sahasını daha İzmir’e ve Türk ekonomisine kazandırmak için çalışıyoruz. İZBAŞ’a olan yatırımcı ilgisi, büyüme planlarımızı harekete geçirmemiz için bizleri zorluyor.” dedi.

İZBAŞ’ta yatırım yapmayı planlayan çok sayıda yerli ve yabancı sermayeli şirket görüşmeler yaptıklarını sözlerine ekleyen Eyüp Sevimli, İzmir kent merkezine 40 dakika mesafede konumlanan Bölge’nin nitelikli işgücü kaynaklarına erişim kolaylığının tercih edilme sebepleri arasında yer aldığını hatırlattı.