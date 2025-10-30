İZBAŞ, genişleme sahasının altyapısına 2026’da başlayacak

İZMİR / EKONOMİ

Geçen yılı 930 milyon dolar işlem hacmi ve 363 milyon dolar ihracatla kapatan İzmir Serbest Bölgesi (İZBAŞ), yüzde 90’a ulaşan doluluk oranı artıracak yatırımlara hız verdi. Bölgeye sınır komşusu olan 153 bin m2 araziyi 2024 Kasım’ında alan İZBAŞ, mevcut altyapısını yeni arazisine süratle entegre ederek yatırımcılarla buluşturmaya hazırlanıyor.

1 milyon 620 bin m2 alanda kurulu bölgede 141 yerli, 15 yabancı, 9 yerli ve yabancı ortaklıktan oluşan toplam 165 firmanın 6 binin üzerinde istihdam sağladığını dile getiren İzmir Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sevimli, 2026 yılı ile birlikte başlayacak altyapı yatırımlarını etaplar halinde tamamlayarak yatırımcılara yer tahsis eder noktaya getireceklerini belirtti.

Böllhoff ekimde start verdi

İZBAŞ’ın, Türkiye’nin en yüksek ölçekte katma değer yaratan serbest bölgelerinden biri olduğunu vurgulayan Sevimli, “Yeni yatırımlarda da, katma değeri önceleyen bir bakış açısına sahibiz. 8 Ekim’de açılışını yaptığımız Alman sermayeli bağlantı elemanları ve endüstriyel işleme sistemleri üreticisi Böllhoff’un yatırımı da bölgemize çok önemli katkı sağlayacak. Otomotiv yan sanayisinde dünya devi markalara üretim yapan Gıco Product Servıce Solutıons ve Alpar Metal ile Roll Nova İzmir Demir Çelik fabrika yatırımları da kısa süre içerisinde üretime başlayacak. Dünyanın en büyük kompresör üreticilerinden Çin merkezli Kaishan Group ’un yatırımı da devam ediyor” dedi.

Yatırımcı dostu serbest bölge

İZBAŞ’ın sadece İzmir’in değil, Türkiye’nin en iyi lojistik olanaklara sahip üretim merkezleri arasında yer aldığına dikkat çeken Sevimli, “Yerli ve yabancı yatırımcılarla görüşmelerimiz sürüyor. Aliağa Nemrut limanlarına ve İzmir Alsancak Limanı’na 30 ilâ 40 kilometrelik mesafede konumlanıyoruz. Yarattığımız katma değer, stratejik konumumuz, sürdürülebilir yatırım iklimimiz ve yatırımcı dostu iş ortamımız ile ülkemizin en önemli ihracat merkezlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Serbest bölgelerde 2024 yılı genelinde 27,7 milyar dolar olarak gerçekleşen ticaret hacmi, bu yıl Ocak - Eylül döneminde 21,8 milyar dolar oldu. Bu, serbest bölgelerdeki ekonomik hareketliliğin güçlü şekilde sürdüğünü gösteriyor” dedi.

“Rüzgar türbin kanadı tesisini yeniden ekonomiye kazandırmak istiyoruz”

Ağustos ayında ABD’de iflas başvurusunda bulunan TPI Composites’in birisi İZBAŞ’ta olmak üzere Türkiye’deki iki fabrikasında üretimi durdurduğunu hatırlatan Sevimli, “Avrupa’nın en büyük ölçekli rüzgâr türbin kanadını üreten bu şirket 2017’den beri İZBAŞ’ta faaliyet gösteriyordu. İflas başvurusu yapmasının ardından Türkiye’deki iştiraki Dubai merkezli XCS Composites LLC şirketine satıldı. 3 binin üzerinde çalışanın işini kaybetmesine neden olan durumun bir an önce sonlanarak tesisin yeniden rüzgâr enerjisi sektörüne üretim yapmasını arzuluyoruz, bu kapsamda tüm desteğimizi veriyoruz. Bu tesiste üretimin devam etmesi, bölgenin yenilenebilir enerji sektörünün ekipman üretimine odaklanan hedefleri ile paralel” diye konuştu.