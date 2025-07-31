İZBAŞ, yeni yatırımlar ve büyüme alanıyla ihracatta fark yaratacak

İZMİR / EKONOMİ

Katma değeri yüksek üretim ve ihracatta İzmir’in önde gelen sanayi bölgeleri arasında yer alan İzmir Serbest Bölgesi, 2024’te gerçekleştirdiği 930 milyon dolar işlem hacmi ve 363 milyon dolar olan ihracatını yeni yatırımlarla artırmayı hedefliyor. Doluluk oranının yüzde 90’ın üzerine ulaşması ile büyüme odaklı yatırımlarını sürdüren bölgede, dört önemli yatırımın bu yıl içerisinde devreye alınması öngörülüyor.

İzmir Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş (İZBAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sevimli, bu yılın ikinci yarısında devreye alınacak dört önemli yatırımın, bölgenin ihracat ve katma değer yapısına olumlu etkide bulunacağını söyledi. Alman sermayeli bağlantı elemanları ve endüstriyel işleme sistemleri üreticisi Böllhoff, Roll Nova İzmir Demir Çelik, otomotiv yan sanayisinde dünya devi markalara üretim yapan Alpar Metal ve Gico Product Service Solutions yatırımlarının bu yıl içerisinde üretime başlayacağı bilgisini veren Sevimli, Çinli dünya kompresör devi Kaishan Group’un fabrika yatırımının inşaatının başladığını kaydetti.

Türk ekonomisinin ihracat ivmesinde serbest bölgelerin önemine dikkat çeken Sevimli, faaliyette olan 19 serbest bölgede son bir yıllık ihracatın 12 milyar dolara ulaştığını, ithalatın ise 7,9 milyar dolar olduğunu vurguladı.

Türk ekonomisinin en önemli yapısal sorunlarının başında gelen dış ticaret açığı ve cari açığa pozitif yönde katkıda bulunan serbest bölgelerde ihracatın ithalatı karşılama oranının %152’ye ulaştığının altını çizen Sevimli, “Görüştüğümüz yerli ve yabancı sermayeli yatırımcıların ülkemizin potansiyeline ve geleceğine olan inançlarında en küçük bir tereddütleri yok. Ancak başta enflasyon ve çok yüksek olan faiz hadleri, ülkemizin ihtiyacı olan doğrudan yatırımlar en önemli engeli oluşturuyor. Sanayiciler ve tüm halkın iki yıldır süren özverisinin meyvelerini 2026 yılından itibaren alacağımıza inanıyoruz” dedi.

Genişleme alanında altyapı başlıyor

41 yıllık üretim ve 28 yıllık serbest bölge tecrübesine sahip olan İZBAŞ’ın üretim sahasını yüzde 10 oranında büyütecek yeni genişleme alanındaki altyapı çalışmalarına bu yıl içerisinde başlamayı hedeflediklerini kaydeden Eyüp Sevimli, “Yeni yatırımların tamamıyla ihracat odaklı olmasına, katma değeri yüksek ürün ve hizmet üretmesine, nitelikli işgücü barındırmasına büyük önem veriyoruz. Geçen Aralık ayında çit komşumuz olan 153 bin metrekare araziyi bünyemize kattık. Altyapımızı genişleme alanımıza entegre edeceğiz. Yarattığımız katma değer, stratejik konumumuz, sürdürülebilir yatırım iklimimiz ve yatırımcı dostu iş ortamımız ile ülkemizin en önemli ihracat merkezlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz” diye konuştu.

“Serbest bölgelerimizin motivasyonunu düşürmeyelim”

Türkiye’deki serbest bölgelerin önemli üretim ve ticaret üsleri olarak öne çıktığını ifade eden Eyüp Sevimli, “Yatırımcı firmalar gümrük ve vergi avantajları, döviz kazandırıcı faaliyet teşvikleri ve kolaylaştırılmış dış ticaret süreçleri sayesinde küresel pazarlarda daha rekabetçi olabiliyorlar. Buna karşılık serbest bölge mevzuatı ve vergi mekanizmasında yapılan sürpriz değişiklikler, moral bozukluğu ve motivasyon düşüklüğü yaratıyor. Serbest bölgeler olarak dileğimiz, yatırımcılara anlatmakta zorlandığımız ve oyun içinde kural değişikliği anlamına gelen bu değişimlerin olmaması” diye konuştu.

İZBAŞ’TAN KISA KISA

- 1.620.000 m2 alan

- 6.000 kişinin üzerinde istihdam

- 141 yerli, 15 yabancı, 9 yerli ve yabancı ortaklıktan oluşan toplam 165 firma

- Tapulu bina ve arsa temini

- ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 27001:2017, ISO 50001:2018 standartlarına uygun işletici şirket yönetimi

- İzmir Limanı, Aliağa Nemrut Limanları, İzmir Çevreyolu ve Kuzey Ege Otoyolu’na entegre konum