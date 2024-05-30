İZBAŞ YK Başkanı Sevimli: Serbest bölgeler yurt içinde değil, yurt dışında rekabet etmeli

İZMİR / EKONOMİ

Genel kurulda şirketin 2023 faaliyetleri sonucunda elde ettiği net kârın yüzde 20’lik bölümünün ortaklara temettü olarak dağıtılması oy çokluğu ile kabul edildi.

İşlem hacmi sıralamasında Türkiye’nin 10’uncu serbest bölgesi olan İZBAŞ’a yeni ve katma değeri yüksek yatırımların kazandırılması için durmaksızın çalıştıklarını söyleyen İZBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sevimli, 2023 takvim yılına ilişkin iş sonuçlarını ve finansal görünümü tüm şeffaflığı ile ortakların bilgisine sunduklarını belirterek, gelecek hedefleri arasında yenilenebilir enerji sektörünün ekipman üretiminde bir kümelenme merkezi olmanın da yer aldığına dikkat çekti.

Potansiyel yatırımcılarla yaptıkları görüşmelerde, yatırımların Türk ekonomisine en yüksek seviyede katma değer yaratacak; bilgi, teknoloji ve sermaye yoğun yatırımlar olmasına önem verdiklerini kaydeden Sevimli, serbest bölgelerin birbirini engellemeden ve ülke ihracatına değer yaratıcı bir strateji ile kurgulanması gerektiğini sözlerine ekledi.

“Yeni bir kamusal stratejiye ihtiyaç var”

Serbest bölgelerin tüm dünyada ihracata dayalı büyüme stratejisinin itici gücü olduğunu vurgulayan Sevimli, “Ülkemizde de geçmişi 40 yıla yaklaşan serbest bölge tecrübesi bulunuyor. Aralarında bizim de yer aldığımız, uluslararası ölçekte başarı hikayesi yazan örnek serbest bölgelerimiz var. 19 serbest bölgemiz an itibarıyla 545’i yabancı yatırımcı olmak üzere 2 bin 108 firmaya ev sahipliği yapıyor. Türkiye’nin dinamik üretim ve ihracat potansiyeli dikkate alındığında, bugünkünden çok daha yüksek bir potansiyele sahip olduğunu biliyoruz. Serbest bölgelerimiz; mevcut altyapı kalitesi, liman ve lojistik noktalara yakınlığı, insan kaynağı, yan sanayi entegrasyonu ile Türkiye ihracatında çok daha yüksek seviyede katkı sağlayabilir. Bunun için serbest bölgelerin birbiri ile değil, katma değeri yüksek ürünleri ile ihracat pazarlarında rekabet etmesini sağlayacak mekanizmalara ve kamusal stratejilere ihtiyacımız var” dedi.

205 firmada 6042 istihdam sağlıyor

1984 yılında İzmir Yeşildere’deki deri üreticilerinin yeni üretim merkezi olarak yola çıkan İZBAŞ, önce kooperatif, daha sonra organize sanayi bölgesi ve son olarak da 27 yıl önce serbest bölge statüsü kazandı. Bugün 178 yerli, 17 yabancı, 10 adet de yerli-yabancı sermayeli olmak üzere 205 firmanın faaliyet gösterdiği İZBAŞ’ta sağlanan toplam istihdam 6 bin 42’ye ulaştı. Geçen yıl dünyanın önde gelen katamaran üreticilerinden Seawind’in yatırımını bölgeye kazandıran İZBAŞ’ta, dünyanın en önde gelen bağlantı elemanları ve endüstriyel işleme sistemleri üreticisi Böllhoff’un fabrika inşaatı devam ediyor. Mevcut firmaların da çok sayıda kapasite artışı ve tevsii yatırımı bulunuyor.