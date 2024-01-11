İZFAŞ’tan makine sektörüne davet

İZMİR / EKONOMİ

IMATECH Fuarı, geçtiğimiz yıl yerli, yabancı makine ve üretim sektörlerindeki tüm aktörleri İzmir’de tek çatı altında toplamıştı. Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Belçika, Çin, Kanada, Polonya ve Tayvan’dan firmaların da katıldığı fuarda, temsilciliklerle birlikte 114 yerli ve yabancı katılımcı yer alırken bu firmaların 200’den fazla markası, profesyonel ziyaretçilerle buluşmuştu. Fuarı, Türkiye’nin 62 ilinden ve Almanya, Çin, Fransa, Rusya, Hindistan, Hollanda gibi dünyanın dört bir yanındaki ülkelerden yerli yabancı toplam 11 bin 879 kişi ziyaret etmişti.

Fuarda; takım tezgâhları, CNC ve lazer makineleri, endüstriyel robotlar, kaynak teknolojileri, markalama, otomasyon sistemleri gibi geniş bir ürün yelpazesiyle birçok farklı alandan geleceğin fabrikaları için ihtiyaç duyulan tüm endüstriyel sistemler bir arada sunulacak. İkili görüşmeleri yapılacak olan fuarda, çok sayıda makinenin satışının gerçekleştirilmesi bekleniyor.