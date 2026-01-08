İzi Invest 60 ay 60 bin TL sabit ödeme ile ev sahibi yapıyor !

Konut sektöründe artan maliyetler ve yüksek faiz oranları ev almak isteyenlerin karar süreçlerini zorlaştırır hale getirirken, Konya merkezli inşaat firması İzi Invest, Kuveyt Türk ile yaptığı iş birliğiyle sabit ödeme esasına dayalı yeni bir konut kampanyasını hayata geçirdi. Kampanya kapsamında, 1 milyon 500 bin TL peşinat ve 60 ay boyunca sabit 60 bin TL’den başlayan taksit modelleriyle ev sahibi olma imkânı sunuluyor. 3 farklı konut projesi için yapılan bu avantajlı model faizsiz sabit ödeme ile ev sahibi olmanızı sağlıyor. Detaylı bilgi almak isteyenler projelerin tek satış yetkilisi olan Kerem Nükte Gayrimenkul yetkilileri ile iletişime geçecek.

Tapu hemen teslim !

İzi Invest tarafından inşa edilen projelerde, alıcılar için en dikkat çeken unsur, tapunun hemen teslim edilmesi ve ödeme planının baştan sona sabit olması olarak öne çıkıyor. Sabit taksit yapısı, özellikle yüksek enflasyon ortamında alım gücünü korumayı hedefleyen alıcılar için önemli bir avantaj sağlıyor.

İzi İnvest 3 büyük konut projesini şehre kazandırıyor

Kampanya, farklı teslim sürelerine sahip üç ayrı projeyi kapsıyor. Meram’da bulunan Artıbir Aydoğdu isimli kont projesinde konutlar 3 ay sonra teslim edilirken, Sancak Mahallesi’nde yapımına başlanan Petra Akik isimli konut projesinde 12 ay, Petra Amber isimli konut projesinde ise 36 ay sonra teslim seçeneği sunuluyor. Bu yapı, hem kısa vadede oturum ihtiyacı olanlara hem de orta ve uzun vadeli yatırım planı yapanlara alternatifler oluşturuyor.

Yetkililer, Kuveyt Türk ile yapılan anlaşma sayesinde geliştirilen bu finansman modelinin, alıcıyı değişken faiz ve maliyet artışlarına karşı koruduğunu vurgularken, erken alım yapan yatırımcıların sabit ödeme sistemiyle gelecekte oluşabilecek fiyat artışlarına karşı avantaj sağladığını belirtiyor.

ArtıBir Aydoğdu, Petra Akik ve Petra Amber isimli konut projeleri mimarisi, sosyal alanları ve sağlamlığı ile de dikkat çekiyor.

Tek satış yetkilisi Kerem Nükte Gayrimenkul !

Projelerin tek satış yetkisi Kerem Nükte Gayrimenkul’e ait olurken, kampanya kapsamında sunulan sabit ödeme modeliyle konut sahibi olmak isteyenler için şeffaf, öngörülebilir ve güvenli bir satın alma süreci hedefleniyor. Detaylı bilgi almak ve kampanya ile ev sahi olmak isteyenler Kerem Nükte Gayrimenkul yetkilileriyle iletişime geçebiliyor.

Projenin yapım süreçlerini ise Dorla Mühendislik üstlenmiş durumda.