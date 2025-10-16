İzi İnvest, faizsiz 60 ay vade ile ev sahibi yapıyor!

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya yapı sektörünün öncü markalarından İzi İnvest, şehirde 3 büyük konut projesinin inşaatını sürdürüyor. Selçuklu ve Meram bölgesindeki projelerin inşaatları başladı. Kısa sürede teslim edilmesi beklenen Selçuklu’daki Petra Akik, Petra Amber ve Meram’daki Aydoğdu + 1 Projeleri ödeme koşulları ile de dikkat çekiyor.

Faizsiz, sabit taksitle 60 ayda ödeme imkanı

Yatırımcılara kolaylık sunan İzi İnvest imzalı projelerde Kuveyt Türk işbirliği ile 1 milyon 250 bin TL peşinat, aylık sabit 68 bin TL ödeme ile 60 ay vade imkanı sunuluyor.

Sancak bölgesinde avantajlı konumları ile dikkat çeken Petra Akik’te 60 adet 2 artı 1, Petra Amber 312 adet 2 artı 1 ve 24 adet 3 artı bir olmak üzere toplam 336 daire bulunuyor. Kuveyt Türk ve İzi İnvest işbirliği ile geliştirilen ödem koşulları her iki projeyi de kapsıyor. Daire alanlara tapu ise hemen teslim edilirken, kira garantisi veriliyor.

Tüm İzi İnvest Projeleri'nde ise tek satış ve kiralama yetkilisi ise Kerem Nükte Gayrimenkul.

Projelerin yüklenici firması ise farklı birçok proje inşa eden Dorla Mühendislik. Yüklenici firma olan Dorla Mühendislik, birçok farklı inşaat markasının çeşitli projelerinde ve organize sanayi bölgesinde birçok firmanın fabrika inşaatında imzası olan sektörünün önemli oyuncularından.

Petra Akik ve Petra Amber projelerinde ise tek satış ve kiralama yetkilisi Kerem Nükte Gayrimenkul. Firma topraktan başlattığı süreci inşaat bittikten sonra da devam ettiriyor. Kerem Nükte Gayrimenkul, kendi profesyonel ve kurumsal sistemi ile hem inşaat firmasının hem de yatırımcının süreçte büyük oranda işini kolaylaştırıyor.