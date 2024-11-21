İZİKAD, Akdeniz Stratejik Ortaklık Merkezi kuruyor

İZMİR / EKONOMİ

MEDSPARC – Akdeniz Stratejik Ortaklık Merkezi Projesi’ne İçişleri Bakanlığı’ndan destek almayı başaran İZİKAD, İzmir’i Akdeniz havzasında sürdürülebilir işbirliklerinin merkezi haline getirmeyi amaçlıyor. İZİKAD’ın kasım ayı üye toplantısında Akdeniz Stratjik Ortaklık Merkezi Projesi’nin açılışı ve tanıtımı yapıldı.

Mayıs 2025’te zirve yapılacak

İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Özden Erten, bu projeyle sadece ekonomik işbirliklerini arttırmakla kalmayacaklarını, aynı zamanda toplumsal cinsiyet eşitliğini de iş dünyasının sürdürülebilir bir yapısı haline getireceklerini söyledi. İş dünyasında kadınların liderlik rollerini pekiştirmenin ve her aşamada onların daha görünür hale gelmesini sağlamanın öncelikli hedefleri olduğunu belirten Erten, “MEDSPARC’ın en önemli özelliklerinden biri, önceki projelerimizde oluşturduğumuz uluslararası işbirliklerini daha da güçlendirerek kalıcı hale getirme kapasitesine sahip olması” diye konuştu.

Bu yılın başında Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde gerçekleştirdikleri iki gün süren MID OF MED zirvesinin hem Türkiye hem yurt dışında çok büyük ses getirdiğini vurgulayan Erten, “2025 Mayıs ayında gerçekleşecek MEDSPARC Projesi ise kadınların iş dünyasındaki etkinliğini arttırmak için düzenlenecek seminerler, eğitimler ve iş geliştirme toplantılarıyla toplumsal dönüşüm sürecine de katkı sunacak. Akdeniz havzasındaki ülkelerden iş dünyası temsilcileriyle bir araya geleceğimiz B2B görüşmeleri ve stratejik toplantılar, bölgenin ekonomik kalkınmasına uzun vadeli bir sürdürülebilirlik perspektifi kazandıracak” dedi.

“Akdeniz ülkeleri arasında kalıcı bağlar kuracağız”

İZİKAD olarak, sürdürülebilir bir gelecek için Akdeniz ülkeleri arasında kalıcı bağlar kurma hedeflerine kararlılıkla ilerlediklerinin altını çizen Erten, MEDSPARC Projesi’nin, bu vizyonun somut bir göstergesi olduğunu, hem yerel hem küresel ölçekte kadınların iş dünyasında ve ekonomik kalkınmanın her aşamasında daha aktif bir rol üstlenmesi için önemli bir adım olduğunu kaydetti. Projeye katkı veren tüm üyelerini kutladığını vurgulayan Erten, işbirliği halinde olacakları İçişleri Bakanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne de teşekkür etti.