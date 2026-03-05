İZİKAD’ın başkanı yeniden Özden Erten seçildi

EKONOMİ / İZMİR

İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) 10. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda ‘Özden Monkul Erten ile devam’ kararı çıktı. Tek liste olarak seçime katılan mevcut başkan Özden Monkul Erten, oy birliği ile yeniden başkan seçildi.

Tek liste ile gidilen ve kapalı oylama ile yapılan seçimde Özden Monkul Erten ve ekibi ikinci kez seçildiler. Önceki dönem yönetim ve denetim kurulu raporlarının da onaylandığı genel kurulda bir konuşma yapan İZİKAD Başkanı Özden Monkul Erten, “Dünyamızdaki belirsizliklerin ve gelecek kaygılarının arttığı yeni bir döneme girerken, 2026–2028 döneminde hedefimiz; sürdürülebilir projelerimizi geliştirerek devam ettirmenin yanında, üyelerimiz arası iş birliklerini artıran ve üyelerimizin işlerini büyütmelerine doğrudan katkı sağlayan mekanizmaları çoğaltmak” dedi.

Üyelerin kendilerine göstermiş olduğu güvene de teşekkür eden Erten, “Uluslararası etkinliğimizi daha da güçlendirecek yeni projeler üretmek, paydaş kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalarımızı artırarak etki alanımızı genişletmek; aynı zamanda İZİKAD’ın gündem belirleyen bir sivil toplum aktörü olma sorumluluğunu daha ileri taşımak istiyoruz. Sizlerin destekleri ile bunları başaracağımıza inanıyorum” diye konuştu.

Yeni yönetim listesi ise şu isimlerden oluştu, Özden Erten, Aybige Çalık, Dilek Kalkan, Şima Ulaş, Elif Özel, Hilal Tolasa Gündoğdu, Zülfiye İzbek.