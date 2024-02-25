İZİKAD’ın yeni Yönetim Kurulu Başkanı Özden Erten oldu

EKONOMİ / İZMİR

İZİKAD Genel Kurulu’nda Divan Heyeti Başkanlığı’nı Damla Şişdağ Fırat, Başkan Vekilliğini Seçil Beydemir Kaynak, Divan Kurulu üyeliğini ise Beril Ceylan yaptı. Yeni dönem bütçesi ve aidatın kabul edildiği genel kurulda, Özden Erten ile Ayla Alkan ekibi olarak 2 liste ile seçime gidildi. Yapılan kapalı oylama sonucu Özden Erten ve ekibi yönetim kurulu olarak seçildiler.

Genel kurulun ardından konuşan İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Özden Erten, Atatürk’ün çağdaş uygarlık hedefi doğrultusunda kurulmuş olan, ulusal ve uluslararası alanda yapmış olduğu çalışmalar ile kurumsal bir geçmişi olan İZİKAD’ın, önümüzdeki dönemde de aynı doğrultuda çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğini söyledi.

Genel kurul sonrası yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında Özden Erten Yönetim Kurulu Başkanı, Aybige Çalık Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Şima Ulaş Genel Sekreter, Elif Özel ise Sayman Yönetim Kurulu üyesi olarak görev aldı.