İZLADAŞ 5’inci şubesini açıyor

İZMİR / EKONOMİ

İZLADAŞ ve Yiğit Agro Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş arasında işbirliği protokolü imzalandı.

İTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İZLADAŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Uçak, “İzmir Ticaret Borsası’nın kurduğu, 2014 yılında faaliyete geçerek, pamuk alanında ilk yetkili sınıflandırıcı olan İZLADAŞ; İzmir, Selçuk, Söke ve Şanlıurfa’da olmak üzere 4 farklı lokasyonda lisanslı depolara yetkili sınıflandırıcı hizmeti veriyor. Pamuk, ülkemiz için stratejik öneme sahip bir ürün. Üreticinin emeğinin karşılığını alabileceği, ürünün en sağlıklı koşullarda saklanarak değerinde pazarlanabileceği bu sistemi Yiğit Agro Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş ile iş birliği içinde gerçekleştirmekten ve Şanlıurfa’da ikinci şubemizi hizmete almaktan dolayı son derece mutluyuz” dedi.

Yiğit Agro Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. pamuğun merkezi Şanlıurfa-Eyyübiye bölgesinde 5 bin tonluk pamuk lisanslı deposu ile üreticilere hizmet veriyor. Protokol kapsamında İZLADAŞ, Yiğit Agro Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş’ye teslim edilecek pamukların Bakanlık tarafından belirlenen kalite kriterleri çerçevesinde kalite tasnifini gerçekleştirerek yetkili sınıflandırıcı hizmeti verecek. İZLADAŞ’ın İzmir, Selçuk, Söke ve Şanlıurfa şubelerinin ardından Şanlıurfa’da ikinci şubesini açarak toplamda 5 şubesi ile yetkili sınıflandırıcı faaliyetlerine devam edecek. Türkiye’de aktif olarak pamukta lisanslı depoculuk yapan 6 deponun 4’üne İZLADAŞ yetkili sınıflandırıcı hizmeti veriyor.