İzmir Alsancak Limanı için Körfez ülkeleriyle müzakere

Türkiye, İzmir Alsancak Limanı için başta Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere Körfez ülkeleriyle görüşüyor.

2017 yılında Türkiye Varlık Fonu’na devredilen ve halen TCDD’nin işlettiği limanın kullanım hakkı satışı konusunda Bloomberg’in sorusunu pazartesi günü yanıtlayan Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Körfez bölgesinden Türkiye’ye yatırım yapılması söz konusu. Bu yatırımlar kapsamında orası da var” dedi.

Limanın halihazırda özelleştirme kapsamında olduğunu anımsatan Uraloğlu, “Bu kapsamda bir yabancı yatırımcıya satılması mümkün” derken, potansiyel yatırımcının Körfez’den olabileceğini ifade etti.

TCDD’nin verilerine göre, 1959 yılında hizmete giren, 3 bin 650 metre rıhtım uzunluğu ve yıllık 2.767 gemi kabul kapasitesi olan İzmir limanı, 1 milyon 230 bin konteyner depolayabiliyor. Limanın genel kargo ve dökme kuru yük elleçleme kapasitesi ise yılda 1,37 milyon ton seviyesinde.

2004 yılında özelleştirme programına alınarak 2007 yılındaki ihale çıkarılan İzmir Limanı’na en yüksek teklifi 1 milyar 275 milyon dolarla Global-Hutchison-EİB ortak girişim grubu vermişti. Ancak sonrasında açılan davalar ve yürütmeyi durdurma kararı nedeniyle grup ihaleden vazgeçmişti. O tarihten bu yana limanın özelleştirme çalışmalarından sonuç alınamadı.