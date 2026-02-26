İzmir Alsancak Limanı’nı Albayrak Grubu işletecek

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Türkiye Varlık Fonu, portföyünde yer alan İzmir Alsancak Limanı’nı Albayrak Grubu bünyesindeki Alport Alsancak Liman İşletmeciliği A.Ş.’ye verdi. Alport Alsancak Liman İşletmeciliği A.Ş. ile Yük Limanı Yönetim Hizmetleri Sözleşmesi imzalandı.

Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Arda Ermut ve Genel Müdür Yardımcısı Aziz Murat Uluğ imzasıyla gönderilen resmi yazıda, limanın fiilen teslimi kapsamında yürütülen sürecin hızlandırıldığı, önümüzdeki dört ay içerisinde, limanın tamamen teslim alınmasının planlandığı ifade edildi.

Yusuf Öztürk: “İzmir’e yapılacak her türlü yatırımın yanındayız”

Sürecin İzmir açısından olumlu bir gelişme olduğunu söyleyen İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, “Daha önce bununla ilgili birtakım görüşler vardı. Limanın ikiye ayrılacağı; yük limanı ve kruvaziyer limanı olarak değerlendirileceği, tüm yatırımın Türkiye Varlık Fonu tarafından yapılacağı ve işletme modeli olarak da yeni işleticilerle görüşmeler sağlanacağını duyuyorduk. Aldığımız bilgiye göre, yük limanı kısmı Albayrak Grubu’nun şirketi olan Alport Alsancak Liman İşletmeciliği A.Ş.’ye verildi” dedi.

Liman kullanıcıları için maliyetleri düşürücü uygulamalar olmasını temenni eden Öztürk, “Yatırımların başlıyor ve İzmir Limanı’nın eski günlerine geri döneceği ile ilgili ümitler bizi mutlu etti. Sonuçta, İzmir için önemli bir adım oldu. İzmir’i limansız düşünmek çok doğru değildi. Dolayısıyla İzmir’e yapılacak her türlü yatırımın yanındayız. Ümit ediyorum tüm liman kullanıcılarının maliyetlerini daha da düşürücü uygulamalar olur” dedi.