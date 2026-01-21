İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, Yeşil OSB belgesi aldı

EKONOMİ / İZMİR

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından yürütülen “Çevreye Duyarlı ve Sürdürülebilir Üretim İçin Yeşil OSB Sertifikasyonu Projesi” kapsamında yapılan denetimleri başarıyla tamamlayan İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB), Yeşil OSB Belgesi aldı.

İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace, Yeşil OSB Belgesi alınmasına ilişkin, “Yeşil OSB Belgesi, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nin yalnızca bugünün ihtiyaçlarını değil, yarının sorumluluklarını da gözeten bir anlayışla yönetildiğinin somut bir göstergesidir. Çevreye duyarlı üretimi, kaynakların verimli kullanımını ve sürdürülebilir kalkınmayı merkeze alan bu yaklaşımı, bölgemizin tüm paydaşlarıyla birlikte uzun yıllardır kararlılıkla sürdürüyoruz. Sanayinin gelişimi ile çevresel sorumluluğun bir arada yürütülebileceğine inanıyor; altyapı yatırımlarımızdan eğitim faaliyetlerimize kadar attığımız her adımı bu vizyon doğrultusunda planlıyoruz. Yeşil OSB Belgesi, bu emeğin ve ortak çabanın doğal bir sonucudur. İAOSB olarak firmalarımız ile birlikte, sanayide yeşil dönüşümün öncülerinden biri olma sorumluluğuyla çalışmalarımıza aynı kararlılıkla devam edeceğiz” değerlendirmelerinde bulundu.

AOSB, çevresel sürdürülebilirlikte öncü uygulamaları hayata geçirdi

İAOSB, Türkiye’nin ilk OSB atık su arıtma tesisini 1993 yılında hayata geçirerek bu alandaki vizyonunu erken dönemde ortaya koydu. Yıllar içerisinde edinilen bu deneyim, Yeşil OSB hedefleri doğrultusunda geliştirilen ileri teknoloji altyapı yatırımlarıyla daha da güçlendirilmiş durumda.

Ayrıca, atık su arıtma tesisinden çıkan çamurların bertarafına yönelik başlatılan yeni süreç kapsamında, tamamlanma aşamasındaki Termal Kurutma Projesi ile çamurlar kurutularak yakılabilir hâle getirilecek ve özellikle çimento sektöründe alternatif yakıt olarak değerlendirilecek.

İAOSB, Yeşil OSB sürecini yalnızca altyapı ve teknik yatırımlarla sınırlı tutmayarak, katılımcı firmaların dönüşümünü destekleyen eğitim faaliyetlerini de sürecin önemli bir parçası olarak ele aldı. Bu doğrultuda düzenlenen sürdürülebilirlik eğitimleriyle firmaların çevre, enerji ve karbon yönetimi konularında farkındalıklarının artırılması amaçlandı.

Gerçekleştirilen eğitimlerde; Su Yönetimi ve Su Verimliliği, Enerji Yönetimi ve Enerji Verimliliği başlıklarında sunumlar yapıldı. Ayrıca Kurumsal Karbon Ayak İzi ve Sera Gazı Emisyon Yönetimi konularında verilen eğitimlerle, firmaların sürdürülebilir üretim süreçlerine uyum sağlamalarına katkı sunuldu.