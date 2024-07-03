İzmir Atatürk OSB’den Mustafa Karabağlı’ya destek

İZMİR / EKONOMİ

Yaptığı yazılı açıklamada habere konu olan bilgilerin, verilerin ve iddiaların tamamının yalan ve asılsız olmakla birlikte iftira niteliği taşıdığını dile getiren iş insanı Mustafa Karabağlı, “Söz konusu sürecin hiçbir adımına dahil olmadım, olaya konu para alış-verişine ne bir kuruş verdim ne de bir kuruş aldım. Bu konu ile hiçbir alakam olmadığı gibi böyle bir olayın varlığına ilişkin dahi bir bilgim yok. Ben de herkes gibi söz konusu getiri vaadi ile bazı kişilerle para alış-verişlerinin yaşandığını konunun kamuoyuna yansıması sonucunda öğrendim. Böyle asılsız bir haberin yapılmasını azmettirenler hiç heves etmesinler, çünkü çok arzuladıkları ‘çamur at izi kalsın’ düşüncesi ile itibar erozyonu yaratarak amaçlarına ulaşamayacaklar. Yapılan yalan ve iftira haberlerle alakalı tarafımca hukuki ve yasal girişimler başlatılmış olup, sorumluları hakkında da gerekli suç duyurusu ve hukuki işlemleri de ayrıca sürdüreceğimi tüm kamuoyuna saygılarımla bildiririm” ifadelerini kullandı.

Mustafa Karabağlı’nın yüksek istişare kurulu başkanlığı görevini yürüttüğü İzmir Atatürk OSB’nin yönetim kurulu da, basında yer alan iddialara karşı ortak bir açıklama yaptı. İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace, Türk sanayine değerli katkılarda bulunan Mustafa Karabağlı’ya yönelik yapılan itibar suikastını kınadıklarını bildirdi.

Fon mağduru olarak lanse edilen Karabağlı’nın Türkiye’de birçok ilki hayata geçirerek katma değerli üretimde markalar yaratan önemli bir sanayici olduğunun altını çizen Karace, “İzmir başta olmak üzere ülke sanayinin, ekonomisinin ve istihdamının gelişmesini kendine şiar edinen Karabağlı’ya yönelik bazı yayın organlarında yer alan mesnetsiz iddiaları kınıyoruz. Güneş balçıkla sıvanmaz. Sayın Karabağlı, sanayinin gelişimi için harcadığı mesai kadar İzmir’e katkı sağlamak için birçok STK ve kulüpte de görevler üstlenen; vizyonu, adımları ve duruşu ile örnek gösterilen değerli bir sanayicimizdir. Bu asılsız söylemlerle Sayın Karabağlı’nın itibarına gölge düşürmek isteyenleri İAOSB Yönetim Kurulu olarak esefle kınıyoruz” ifadesinde bulundu.