İzmir Atatürk OSB’nin 172 milyon TL’lik çamur susuzlaştırma tesisi faaliyete başladı

AHMET USMAN / İZMİR

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde (İAOSB) yapımı tamamlanan Çamur Susuzlaştırma ve Termal Kurutma Tesisi ile İAOSB Depo ve Hizmet Binası, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katıldığı törenle açıldı.

Açılış töreninde tesisin 172 milyon TL’ye mal olduğunu dile getiren Bakan Kacır, çevre yatırımlarının sanayide sürdürülebilirlik açısından çok önemli olduğunu belirterek, “İAOSB bünyesinde planlanan Atıksu Geri Kazanım ve Yeniden Kullanım Tesisi de kısa sürede tamamlanacak. İzmir'i Türkiye Yüzyılı'nda üretimin, istihdamın ve ihracatın öncü şehirlerinden biri haline getirmekte kararlıyız. Türkiye'nin üretim ve sanayi altyapısını güçlendirmek için OSB’leri stratejik bir araç olarak görüyoruz. Sanayicimizin önündeki engelleri kaldırmaya, yatırımcımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Konuşmasında Yerel Kalkınma Hamlesi Programı kapsamında İzmir'de önemli yatırım başvuruları aldıklarını açıklayan Kacır, “İki ayrı çağrı kapsamında toplam yatırım büyüklüğü 38,6 milyar liraya ulaştı. İlk çağrıda yüzer deniz üstü rüzgâr türbini platformu üretim tesisi ile sürdürülebilir havacılık yakıtı hammaddesi üretimine yönelik 27,1 milyar liralık proje destek kapsamına alındı. 2026 yılı çağrısında ise İzmir'den 11,5 milyar liralık yatırım büyüklüğüne sahip 46 proje başvurusu geldi. Bu projelere 301 milyon liraya kadar finansman desteği ve yatırımın yüzde 50'sine varan vergi indirimi sağlanacak. Ayrıca İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Ege Üniversitesi bünyesinde Milli Teknoloji Atölyeleri kuracağız. TÜBİTAK'ın 30 milyon liralık desteğiyle hayata geçirilecek atölyelerde gençler yapay zekâ, robotik sistemler ve ileri teknoloji alanlarında proje geliştirme imkânı bulacak” diye konuştu.

İnan: “İzmir’in aktarmalı uçuş sorununu Çeşme Projesi ile çözeceğiz”

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan konuşmasında İzmirli sanayicinin en büyük sorunlarından birinin aktarmasız uçuşların azlığı olduğunu hatırlatarak, “Bu çileyi Çeşme Projesi ile çözeceğiz. Bunu sadece bir turizm projesi olarak görmeyin. Çeşme Projesi’nin yaratacağı ekonomik hacim ile Londra’dan, Tokyo’dan kalkan uçaklar doğrudan İzmir’e inecek. Projede teknoloji ve Ar-Ge merkezleri de yer alacak. İzmir ekonomisinde önemli bir çarpan etkisi yaratacak olan bu devasa proje ile 2 milyar dolarlık ihracat ve 20 milyar dolarlık iş hacmi oluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

Karace: “İleri su arıtma tesisini Eylül’de açacağız”

İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace de açılışı yapılan tesisin bölgenin çevresel sürdürülebilirlik ve kurumsal altyapısına katkı sağlayacağını dile getirerek, “6.2 milyon metrekare alan üzerine kurulu bölgemizde 634 sanayi parseli var. Bunun 609’unda üretim devam ediyor. 650 firmada 22 bini kadın olmak üzere 55 bin kişiye istihdam sağlanıyor. 22 sektörden firmalar bulunuyor. Bölgenin toplam cirosu 11 milyar dolar, toplam ihracatı 4.4 milyar dolar ve ithalatı ise 3 milyar dolar civarında. Geçen yıl sonunda Yeşil OSB belgemizi aldık. Bugün açılışını yaptığımız tesis Eylül ayında açmayı planladığımız ileri su arıtma tesisimize destek olacak. Arıtma tesisimizden çıkan çamurları şimdiye kadar çeşitli ilçelerde depoluyorduk. Bundan sonra bu çamurlar çimento sanayi için yakıt olarak değerlendirilecek” diye konuştu

MÜSİAD akıllı binasına kavuştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İAOSB’deki açılış ve fabrika ziyaretlerinin ardından Müstakil Sanayiciler ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi’nin yeni hizmet binasının açılışını da gerçekleştirdi. Güneş enerjisi santraline sahip olan ve akıllı bina olarak projelendirilen yeni merkezde konferans salonları, toplantı salonları, çalışma alanları, sosyal, kültürel ve sanatsal donatı alanları yer alıyor.

MÜSİAD İzmir Şubesi'nin yeni hizmet binasının açılışında konuşan Kacır, “İzmir'in mevcut birikimini yeni yatırımlarla, AR-GE odaklı projelerle ve üretim kabiliyetini derinleştirecek desteklerle daha ileriye taşıyacağız. MÜSİAD İzmir'in yeni hizmet binasının da iş dünyasına, sanayicilere, girişimcilere ve şehrimizin kalkınmasına önemli katkılar sunacağına inanıyorum” dedi.

Temur: “Bu eser İzmir'in ekonomik geleceğine hizmet edecek”

MÜSİAD İzmir Başkanı Gökhan Temur ise, "Bu yeni hizmet binasını yalnızca bir yapı olarak değil, birlikteliğimizin, ortak aklımızın, üretim irademizin ve İzmir'in ekonomik geleceğine yönelik vizyonumuzun somut bir göstergesi olarak görüyoruz. İzmir; köklü sanayi geçmişi, nitelikli insan kaynağı, lojistik avantajları ve gelişen teknoloji ekosistemiyle yüksek katma değerli üretimin öncü şehirlerinden biri olmaya adaydır. MÜSİAD İzmir olarak bu potansiyeli harekete geçirmek, iş dünyasında yeni bir sinerji oluşturmak ve İzmir'i sanayi ve teknoloji alanında daha güçlü bir konuma taşımak için yeni hizmet binamızda yeni bir döneme başlıyoruz. Bu eser, fikirlerin üretileceği, iş birliklerinin kurulacağı ve şehrimizin dönüşümüne katkı sunacak önemli bir merkez olacaktır" dedi.