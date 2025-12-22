İzmir Büyükşehir, 2026’da kooperatiflere 1 milyar TL destek verecek

İZMİR / EKONOMİ

Son 20 ayda kentteki kooperatiflere 550 milyon lira destek sunan İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu rakamı önümüzdeki yıl 1 milyar TL’ye, 2027’de 1,5 milyar TL’ye çıkaracak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin zorlu ekonomik koşullarında yaşam mücadelesi veren çiftçileri, 21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü’nde İzmir’de buluşturdu. “Kooperatifler Daha İyi Bir Dünya Kurar” temasıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında, İzmir’in dört bir yanından kooperatif üyeleri Cumhuriyet Meydanı’nda toplandı. Etkinliğe Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, Beydağ Belediye Başkanı Şakir Başaran, Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, Ödemiş Bademli Fidancılık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hurşit Nallı, Simurg Kadın Kooperatifi Başkanı Sibel Uyar başta olmak üzere kentin her bölgesinden kooperatif başkanları, siyasi parti temsilcileri, üreticiler, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte bugün dünyanın içinde bulunduğu pek çok sorundan çıkmasının temel sistemlerinden birinin kooperatifçilik olduğunu söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, “İzmir kooperatifçilik ve tarımla ilgili çalışmalarda Türkiye’de hatta dünyada örnek gösterilen şehirlerinden biri. Başka yerlerde yalnız mücadele etmeye çalışan çiftçiler, balıkçılar diyecek ki ‘İzmir’de şunu yapıyorlar, biz de yapacağız.’ O nedenle İzmir’in ayakta kalması çok önemli. Bugün 300 civarında kooperatifimiz var, sayısını daha da artırarak yolumuza devam etmeliyiz. 20 ayda 550 milyon lira destek olmuşuz. Kötü bir rakam değil ama size söz veriyorum her sene bunu katlayarak, önümüzdeki yıl 1 milyar TL, ondan sonraki yıl 1,5 milyar TL destek sunarak yanınızda olacağız. Asla yalnız olmayacaksınız” dedi.

“İZMAR sayısı artıyor” İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan, kooperatif ürünlerinin satıldığı, üreticinin alın terini koruyan İZMAR mağazalarının sayısının yakında 20’ye ulaşacağını söyleyen Tugay, “Önümüzdeki sene belki 40 ya da 50 olacak. İzmir’in her yerinden İZMAR açılması için talep geliyor. O marketlerde sizlerin ürünleri satılacak. Sebze meyveler için özel marketler kuracağız. Restoranlar, oteller, turizm işletmeleri kaliteli ve iyi ürünü uygun fiyata alsın diye büyük toptancı marketleri açacağız. Bunların hepsi sizin üretmenize ihtiyaç duyuyor. Siz ürettikçe oralarda insanlar daha iyi ürünlerle, daha iyi fiyatlarla buluşacaklar. Kadın kooperatiflerimiz için de bir şey söyleyeyim; her birisini kendi ürettiklerini sattıkları ortamlarda sıkça görüyorum. İyi ki varsınız. Geçenlerde balık halimizin başkanı ile konuştum. Kadın kooperatiflerimiz ile şehir içerisinde uygun noktalarda balık ekmek stantları oluşturacağız. Normalde satılan fiyatın altına balık getireceğiz. Bunu yaparken sadece balıkçılara ve kadınlarımıza değil aynı zamanda o ürüne uygun fiyatla ulaşmaya ihtiyacı olan gençlerimize, ihtiyaç sahibi insanlarımıza da hizmet etmiş olacağız” diye konuştu.