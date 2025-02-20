İzmir Deniz Nakliyecileri Derneği Başkanı 3. kez oybirliğiyle Şükriye Vardar oldu

İZMİR / EKONOMİ

Türkiye’nin en köklü denizcilik kuruluşlarından biri olarak 1913 yılından bu yana faaliyet gösteren İzmir Deniz Nakliyecileri Derneği Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Küçük Kulüp’te yapılan Genel Kurul’da, 2024 yılı faaliyetleri hakkında üyelere bilgi verildi.

Divan Kurulu Başkanlığını İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk’ün yaptığı Genel Kurul’da Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Şükriye Vardar oybirliği ile yeniden seçildi. Yiğit Özbütev Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Ahmet Neşet Erensoy Genel Sekreter olurken, Selim Levi, Bernard Arcas, Corrado Dragonetti ve Özkan Kaygusuz da Yönetim Kurulu’nda yer aldı.

İzmir Deniz Nakliyecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şükriye Vardar, Genel Kurula katılım ve gösterdikleri güven için üyelere teşekkür ederken, denizcilik sektörünün yeşil dönüşüm ve dijitalleşme boyutlarında büyük bir değişimin içinde olduğunu söyledi. Vardar, “2025 yılı, sektörde zorlukların yanı sıra yeni fırsatların da ortaya çıkacağı bir yıl olacaktır. Doğru yatırımlarla ülkemizin denizcilikteki stratejik konumu güçlenecektir. Sektörün sürdürülebilir ve yenilikçi bir geleceğe ilerlemesi için her türlü katkıyı sunmaya devam edeceğiz” dedi.