İzmir Deniz Nakliyecileri Derneği’nde Vardar güven tazeledi

İZMİR / EKONOMİ

Kuruluşu 1913 yılına dayanan, Türkiye’nin en köklü denizcilik kurumlarından İzmir Deniz Nakliyecileri Derneği’nin genel kurul toplantısında yapılan seçimlerde Yönetim Kurulu Başkanı Şükriye Vardar güven tazeledi.

Küçük Kulüp Alliance Restoran’daki genel kurula üyeler yoğun ilgi gösterdi. Yönetim ve denetim kurullarının oy birliği ile ibra edildiği gelen kurulun divan başkanlığını İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk yaptı. Yönetim Kurulu Başkanı Şükriye Vardar, Dernek olarak 2023 yılında sektör için çok sayıda faaliyette bulunduklarını belirterek, deniz taşımacılığını ve ülkemiz denizcilik sektörünü ileri götürecek çalışmalara 2024 yılında da devam edeceklerini söyledi.

Genel kurulda yapılan seçim sonucunda, yönetim kurulu başkanlığına Şükriye Vardar yeniden oybirliği ile seçildi. Yönetim kurulunda Yiğit Özbütev, Lucien Arkas, Salih Ürker, Corrado Dragonetti, Bernard Arcas ve Ahmet Neşet Erensoy yer aldı. Denetim kurulu ise Didem Ünlü, Alper Bayır ve Umut Yalçın’dan oluştu.