“İzmir, e-ticarette İstanbul’u geçecek potansiyele sahip”

DUYGU GÖKSU / İZMİR

E-Ticaret Kanunu'nda parasal eşikler artırıldı. Düzenlemelerin getireceği değişiklikleri ve İzmir’in e-ticarette gelişimini değerlendiren İzmir Ticaret Odası E-Ticaret Grubu Komite Başkanı Mehmet Raşit Özsaruhan, yüzde 119’luk artışı küçük yatırımcıları koruması açısından olumlu karşılarken, büyük işletmeleri de küstürmemek gerektiğini vurguladı. Özsaruhan, İzmir’in her açıdan e-ticaret yatırımları konusunda sahip olduğu yüksek potansiyelini kullanamadığını belirtirken, bir online pazar yerinden aldığı bilgilere göre, İzmir’in 20 bin kayıtlı satıcısıyla Türkiye’de ikinci sırada olduğunu söyledi.

Yapılan düzenleme ile E-Ticaret Kanunu'nun elektronik ticarette haksız ticari uygulamalar, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcının yükümlülükleri ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcının yükümlülükleri başlıklı ek maddelerinde belirtilen parasal eşikler, yüzde 119.67 oranında artırıldı. E-ticaretteki büyümeden dolayı parasal eşiklerin artırılmasının beklendiğini söyleyen Özsaruhan, “Küçük işletmeleri korumak ve KOBİ’lerin yatırımlarının zarar görmemesi açısından regülasyon gerekliydi ve olumlu karşıladık. Ancak küçük işletmeleri korurken, büyük işletmeleri de küstürmemek ve dikkatli olmak gerekiyor. Örneğin, önümüzdeki dönemlerde e-ticarette kargolarla ilgili uygulanmaya geçilecek başka bir yeni düzenleme ile birlikte kargo göndermek küçük işletmeler için daha maliyetli olacak gibi görünüyor. İnce çizgiler önemsenmeli, bir tarafa destek verirken bir taraftan alınmamalı” diye konuştu.

İzmir’in tüm Türkiye’ye ürün satmak için çok doğru bir yer olduğunu ifade eden Özsaruhan, “İzmir, e-ticaret yatırımı yapmak isteyen yatırımcılar için büyük bir fırsat. Ayrıca İzmir, lokasyonu sayesinde e-ticaret ve e-ihracat için biçilmiş kaftan diyebiliriz” dedi.

“İzmir’in fırsatları yatırımcıya anlatılmalı”

Şu anda e-ticarette büyük oyuncu olarak nitelendirilen şirketlerin merkezlerinin İstanbul’da olduğunu, bu anlamda yatırım yapılmadığından İzmir’in potansiyelini kullanamadığını dile getiren Özsaruhan, “İstanbul’da yapılan bir yatırımın aynısı İzmir’de daha ekonomik olabilir. KOBİ seviyesinde çok büyük bir potansiyel var. Özellikle ihracat kanalında İzmir büyük fırsatlar sunuyor, bunları yatırımcıya anlatmak lazım. Yatırımcıların tercihleri genelde İstanbul’dan yana oluyor. Hem üretim alanında hem de ürünlerin ihracatı konusunda, İzmir’den yararlanılmalı. İzmir, lokasyon olarak tüm Anadolu’ya hitap ederken, Avrupa’ya da açılan bir kapı. Doğru bir yatırım, yapılanma ve üretimle İzmir, dünyaya açılabilecek bir yer” ifadelerini kullandı.

İzmir Ticaret Odası’na kayıtlı yaklaşık bin 500 e-ticaret şirketi olduğu bilgisini veren Özsaruhan, “Odamıza kayıtlı olmayanlar ya da sadece esnaf odalarına kayıtlı olanlar var. Bir pazaryerinden aldığımız bilgilere göre, bölgede 20 bin kayıtlı satıcı bulunuyor. Kendi internet sitesinden satmasa da bu satıcılar da e-ticaret ağının içerisinde yer alıyor. Bu rakamlarla İzmir, şu anda satış kapasitesiyle Türkiye’de ikinci sırada bulunuyor” dedi.

“E-ihracat zirvesi yapacağız”

İzmir Ticaret Odası bünyesinde yaptıkları e-ticaret ve ihracat zirvesine binin üzerinde katılımcı olduğunu aktaran Özsaruhan, “Pazar yerleriyle, üyelerimizi bir araya getirdik. Odamızda önümüzdeki dönemlerde e-ihracat zirvesi yapmak istiyoruz. Bu zirvede altyapı sağlayıcılarını ve hizmet verenleri bir araya getireceğiz. Böylelikle buradaki bilinci artırmak ve eğitimler vermek istiyoruz. Oda bünyesindeki E-Ticaret Grubu Komitesi yeni olduğundan, önümüzde alınacak yol var. Şehirdeki potansiyeli üst seviyeye çıkarmak için çabalıyoruz” dedi.

E-ticaret envanter çalışması yaptıklarını söyleyen Özsaruhan, “Odamıza kaydı olmayan, e-ticaret ve e-ihracat yapan tüm firmalara ulaşılabilir hale gelmeyi hedefliyoruz. Bunları yaparken, gelişmelerden bahsetmek ve firmalarla istişare etmek, kendilerine fayda sağlamak üzere de çalışmalar yapıyoruz” dedi.