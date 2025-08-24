İzmir Enternasyonal Fuarı 94. kez kapılarını açıyor

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR



Türkiye’nin ilk ve en köklü fuarı olma özelliğini taşıyan İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), 29 Ağustos – 9 Eylül tarihleri arasında Fuar Şehrin Kalbinde sloganıyla ziyaretçilerini ağırlayacak. Balkan Kültürü temasıyla gerçekleşirken İEF’in konuk ülkesi ise Bosna Hersek olacak. İEF’in ana sponsoru Folkart olurken etkinlik sponsoru ise Migros oldu.



Fuarın lansman toplantısında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “İEF bizim için çok özel, neredeyse asırlık bir çınar. İzmir hepimizin bildiği gibi bir fuarlar kenti. 17 Şubat 1923 tarihinde İzmir’in ilk fuarcılık hikayesi İzmir İktisat Kongresi ile başladı. Geçen yıl bu fuarı içinde bulunduğumuz zaman diliminde yeni bir kimliğime büründürmemiz gerektiğini ve geleneksel fuar anılarımızı da koruyarak yeniden dinamizm kazandırmamız gerektiğini söylemiştim. Ne yapacağımızı düşündük. Bir yılda mümkün olan en yoğun ve en güzel organizasyonu hazırlamaya çalıştık” dedi.



29 Ağustos – 9 Eylül tarihlerinde bütün İzmirlileri fuara davet eden Tugay İzmir iş dünyasına seslenerek, “İzmir’in hayal ettiğimiz ivmeye ulaşabilmesi için herkesin elinden gelen her şeyi yapması lazım. Sponsorlukla ilgili kimseye yalvar yakar olamayız. Biz kimseden dilenecek değiliz. Kimse bize destek olmasa da bunu yapacağız ama buradaki sıkıntıyı gören, destek olmanın gerektiğini gören bazı insanlar bunu belli eder. Biz başkalarından da bunu beklerken onlar kaçıyorlar. İzmir’e hep birlikte sahip çıkmalıyız” diye konuştu.