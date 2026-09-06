İzmir Enternasyonal Fuarı 95. kez kapılarını açtı

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

Bir asra yakın süredir ticaret, kültür, sanat ve sosyal yaşamın önemli adreslerinden biri olan İzmir Enternasyonal Fuarı, 95’inci yılında Atatürk Açıkhava Tiyatrosu’nda düzenlenen törenle kapılarını açtı. 13 Eylül’e kadar devam edecek İzmir Enternasyonal Fuarı’nın ana sponsorluğunu Folkart, etkinlik sponsorluğunu ise Migros üstlendi.

95 yılda fuarın kapısından giren her kuşağın başka bir İzmir’i gördüğünü vurgulayarak konuşmasına başlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Şehrimizde fuarcılık, en başından beri üretimle ve ticaretle yan yana oldu. Üretenle alıcı burada buluştu; yeni fikirler, yeni ürünler ve yeni pazarlar burada karşılaştı. Ülkemiz dünyadaki gelişmeleri İzmir’den izlerken, İzmir de kendini fuarlarla dünyaya açtı. Bir genel ticaret fuarı olan İzmir Enternasyonal Fuarı, yepyeni bir dal olan fuarcılığı büyüttü. Bugün ülke ve kent ekonomimizin temel direklerinden olan, dünyayla ticari ve kültürel bağlar kurduğumuz ihtisas fuarları, İzmir Fuarı’ndan doğdu. Bugün kent ekonomimizde fuarların payına baktığımızda, İzmir Enternasyonal Fuarı’nın sadece İzmir için değil Türkiye için nasıl bir değer yarattığını görürüz. 2026 yılının ilk altı ayında kentimizde düzenlenen 12 ihtisas fuarında, 2 bin 500’ü aşkın uluslararası katılımcı firma İzmir’de buluştu. Türkiye’nin 81 ilinden ve 100’ün üzerinde ülkeden 900 bini aşkın ziyaretçiyi kentimizde ağırladık” diye konuştu.

Sönmez: “Yüzlerce katılımcısı ile ticaretin, kültürün, sanatın ve halkımızın buluşma adresi”

İzmir Enternasyonal Fuarı’nın cumhuriyetin ekonomik kalkınma hedefleriyle özdeşleşmiş köklü bir organizasyon olduğunu vurgulayan Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürü Tarık Sönmez, “Kuruluşundan bugüne ülkemizin sanayisinin, ticaretinin, üretim gücünün ve girişimcilik kapasitesinin dünyaya tanıtılmasında önemli bir rol üstlenmiştir. ‘Fuar Şehrin Kalbinde’ sloganıyla yola çıkan fuar, ticaret ile kültürün, sanat ile teknolojinin, eğlence ile yeniliğin buluşma noktası olacak. Yalnızca yeni ürünlerin tanıtıldığı bir alan değil; aynı zamanda milyonlara ulaşan ziyaretçisi ve yüzlerce katılımcısıyla ticaretin, kültürün, sanatın ve halkımızın buluşma adresi olan İzmir Enternasyonal Fuarı, bu yönüyle sadece ticari değil, aynı zamanda kültürel ve sosyal bir şölen niteliği taşıyor” dedi.