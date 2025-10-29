  1. Ekonomim
  2. Şehirler
  3. İzmir Gastro Fest, ‘Yemek ve Sanat’ temasıyla 8. kez gerçekleşecek
Takip Et

İzmir Gastro Fest, ‘Yemek ve Sanat’ temasıyla 8. kez gerçekleşecek

İzmir Tarihi Havagazı Fabrikası’nda 2 Kasım’da yapılacak olan İzmir GastroFest boyunca, Türkiye’nin önde gelen şefleriyle söyleşiler ve atölye çalışmaları, yerel üreticilerle söyleşiler, restoranların stantlarında yemek tadımları, film gösterimleri gerçekleşecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İzmir Gastro Fest, ‘Yemek ve Sanat’ temasıyla 8. kez gerçekleşecek
Takip Et

EKONOMİ / İZMİR

İzmir ve Ege Bölgesi’ni mutfağıyla tanıtmak, gastronomik değerleriyle ön plana çıkan, marka bir kent yapmak amacıyla yola çıkan İzmir’in ilk gastronomi festivali ‘İzmir GastroFest’ 8. kez gerçekleşecek. İlki 2018 yılında ‘Göç’ temasıyla düzenlenen festivalin geçen yılki teması ‘Gıdanın Egemenliği’ olmuştu. 2 Kasım günü İzmir Tarihi Havagazı Fabrikası’nda gerçekleşecek festivalin bu yılki teması ise ‘Yemek ve Sanat’ olarak belirlendi.

Festivalde program boyunca, Türkiye’nin önde gelen şefleriyle söyleşiler ve atölye çalışmaları, yerel üreticilerle söyleşiler, restoranların stantlarında yemek tadımları, film gösterimleri gerçekleşecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ana sponsorluğunda gerçekleşecek festivalin düzenleme kurulunda ise Hande Arslanalp, Müge Akgün, Gamze İneceli ve Metin Suerkan yer alıyor. Pepsi, İstinyepark İzmir, Öztiryakiler, En Hotel, Usla Akademi, Barilla , Monreve Group, Arkas Sanat ve Harmoni Network  sponsorluğunda,   İzmir Ticaret Odası,  İzmir Ekonomi Üniversitesi destekleri ile gerçekleşecek  festivalin proje partneri ise ITALTUR M.I.C.E oldu.

Her yıl bir tema çerçevesinde gerçekleşen etkinliğe Ahmet Güneştekin, Bee Wilson, Elaine ML Tam, Xanthe Clay, Danilo Zanna,  Michael Wolf, Osman Sezener,  Ömür Akkor, Sabiha Apaydın, Metin Çavuş, Seray Kumbasar, Sibel Kutlusoy, Sinem Özler, Osman Serdaroğlu, Serhat Doğramacı, Çiğdem Alagök, Ekin Anıl, Leyla Borovalı, Sedef Özgönül Donuktan, Betül Öztürk konuk konuşmacı ve şef olarak katılacak.

Festivalin Düzenleme Kurulu Başkanı Hande Arslanalp, “Her geçen yıl güçlenerek büyüyen İzmir Gastro Fest’in sekizincisiyle yeniden bir arada olacağız. 2 Kasım’da dünyanın geleceği üzerine düşünen, yeme-içme kültürüne önem veren, gastronomik eğilimleri merak eden ve yemeğin tüketimden öte bir şey olduğunu düşünen herkesi 8. İzmir GastroFest’e Tarihi Havagazı Fabrikası’na bekliyoruz” diye konuştu.

Şehirler
OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü’den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü’den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
Türk moda endüstrisi toparlanma ümidini 2027 yılına erteledi
Türk moda endüstrisi toparlanma ümidini 2027 yılına erteledi
Sanayici iş gücünü dışarıdan ithal ediyor
Sanayici iş gücünü dışarıdan ithal ediyor
CNR Group Enerji ısı pompalarıyla enerji dönüşümünde fark yaratıyor
CNR Group Enerji ısı pompalarıyla enerji dönüşümünde fark yaratıyor
Nokta Yemek, Konya’da TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi alan tek firma oldu
Nokta Yemek, Konya’da TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi alan tek firma oldu
Konya Büyükşehir’den 1,1 milyarlık dev yatırım: Beysu Tesisleri açıldı
Konya Büyükşehir’den 1,1 milyarlık dev yatırım: Beysu Tesisleri açıldı