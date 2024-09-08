İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nden Ekonomi Gazetesi muhabiri Duygu Göksu’ya ödül
Bergamalı Gazeteci-Yazar Şakir Süter anısına İzmir Gazeteciler Cemiyeti tarafından, Bergama Belediyesi, Bergama Ticaret Odası ve Bergama Kültür ve Sanat Vakfı desteğiyle düzenlenen 13. Şakir Süter Gazetecilik Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu.
İZMİR / EKONOMİ
13. Şakir Süter Gazetecilik Yarışması’nda, EKONOMİ Gazetesi İzmir temsilciliği muhabirlerimizden Duygu Göksu, “Ege’deki Teknoparklar Proje Deposu” başlıklı haberiyle Araştırma – İnceleme dalında ödüle layık görüldü.
İzmir Bergama’da İttihat ve Terakki Meydanı, Tonoz Bahçe’de gerçekleşen Ödül Töreni öncesinde Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç’in Moderatörlüğünü üstlendiği, Gazeteci – Yazar Doğan Satmış ve Gazeteci Levent Bimen’in konuşmacı olduğu “Gazeteciliğin Dünü Bugünü” konferansı yapıldı.
Konferans ve ödül törenine; Bergama Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju Çelik, Bergama Belediyesi Başkan Yardımcısı Emel Ürper, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Mehlika Gökmen, Bergama Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Kolat, Şakir Süter’in ağabeyi Ali İhsan Süter, İGC Yönetim Kurulu Üyeleri ve gazeteciler katıldı.