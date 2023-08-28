İzmir halısını dünyaya sermek istiyor

NURETTİN BAKİ/İZMİR

Türkiye halı sektörü son yıllarda yurt dışı pazarlarında adından söz ettirmeye başladı. Özellikle bütün dünyanın ilgi gösterdiği Almanya Domotex Uluslararası Dünya Halı ve Zemin Ürünleri Fuarı’nda Türkiye, bayrağı eline aldı. Anadolu halıcılık sektörü de bu ilgiyi ülkemize taşımak istiyor. Bu kapsamda İstanbul, Gaziantep ve Antalya‘da halı fuarları yapılarak adeta bunun denemeleri yapılıyor. Bu kentler gibi halı sektöründe güçlü olan İzmir’de ise halı fuarlarının yapılmaması, İzmirli sektör temsilcilerinin kafasını karıştırıyor.

İzmir Halıcılar ve Yer Döşemecileri Derneği Başkanı, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Halı, Zemin ve Duvar Kaplamaları Komite Başkanı Abdullah Naci Ölçen’e göre; Türkiye’nin en gözde yörelerinden Ege Bölgesi ve hinterlandının, dünyadaki halı fuarlarının yapıldığı şehirlerden eksik kalmış alt yapısının eşitlenmesi, hatta onlardan bir adım daha öne çıkaracak ve İzmir’i cazibe merkezi haline getirecek hamleler yapılması durumunda, halı ihracatına ekstra katkı sağlayacak.

Ege Bölgesi’nin Anadolu’nun en önemli el halısı dokuma merkezi konumunda olduğunu dile getiren Ölçen, “Ülkemizi ve kentimizi kalkındırmak için ihtiyacımız olan ilk şey yurt dışı pazarları. İzmir’i bir cazibe kenti yapmak istiyorsak yurt dışı için halı kullanımının daha yoğun olduğu potansiyel ülkelerle karşılıklı uçuşların konulması gerektiğini düşünüyoruz. Şehrin ekonomisi buna yetmeyebilir, o yüzden devlet desteği de lazım olabilir. Halıda dünya ligine çıkmak istiyorsak, paydaş olmamız gerekiyor. Gaziantep, İstanbul, Kayseri, Balıkesir, Uşak, Manisa, Muğla, Denizli, Antalya, Isparta ve Kayseri’nin yanı sıra diğer halı bereketli kentlerimiz ile el elle vererek ülkemizin halısını dünyaya serebiliriz. İzmir‘in beklentisi olan böyle bir fuarın kentimizde de denenmesinin muazzam bir sinerji yaratacağını bunun neticesinin de ülkemize ekstra katma değer olarak geri döneceğini düşünüyoruz. İzmir ve Ege Bölgesi el halısı dokuma anlamında daha yoğun bir bölge. Balıkesir, Sındırgı, Uşak, Eşme, Kula, Güney, Gördes, Demirci, Milas, Fethiye ve Çanakkale’de dünyaca ünlü halı ve kilimler dokunuyor. Makine halıcılığında ise Gaziantep’ten sonra Ege Bölgesi geliyor. Dolayısıyla Ege Bölgesi’nin ve İzmir’in halısını da dünyaya sermemiz gerekiyor” dedi.

“Fuar organizatörleri İzmir’e sıcak bakmıyor”

İzmir’de hava ve deniz limanı olsa da bazı altyapı eksikliklerinden dolayı fuar organizatörlerinin kente sıcak bakmadığını söyleyen Ölçen, “Fuar İzmir’e bir iki ana istikametten metro hattı kurulması ve Amerika, Avrupa, Afrika kıtalarından ihracat hedefi konulan ülkelerle İzmir'e karşılıklı direk uçak seferlerinin organize edilmesi gerekiyor. Fuar organizatörleri ayrıca, iş, fuar ve seyahat amaçlı ziyaretçilere; zaman içinde zaman yaratan, her bütçeye göre alternatif seçenekler sunan böylece birkaç günlük veya haftalık programlarını daha verimli uygulamalarını sağlayacak alt yapı çalışmalarının yapılmasını ister. Bunlara ilaveten yatak kapasitesinin artırılması ve İzmir'in uluslararası platformlarda tanıtılmasına varıncaya kadar fuarcılık, iş ve turizm amaçlı şehir alt yapı ihtiyaçlarının karşılanmasına veya bazılarının yenilenmesine ihtiyaç var” dedi.