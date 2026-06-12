İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi: “Her türlü bağımlılığa karşıyız”

DUYGU GÖKSU / İZMİR

İzmir İl Millî Eğitim Müdürü ve Yeşilay İzmir Şubesi Başkanı Dr. Ömer Yahşi, bağımlılıkla mücadele alanında kent genelinde yürütülen kararlı çalışmaları kamuoyuyla paylaşarak, yakın dönemde hayata geçirilecek geniş kapsamlı etkinlikleri duyurdu. Yahşi, Her türlü bağımlılığa karşı İzmir'de yürütülen farkındalık, önleme, müdahale ve rehabilitasyon çalışmalarını kapsamlı bir şekilde ele alarak nisan ayı içerisinde 13 adet yeni Yeşilay Merkezi'nin açıldığını dile getirdi.

Yeşilay'ın bağımlılık kapsamında tüm dünyaya ilham olan ilk ve tek sivil toplum örgütü olduğunu ifade eden Yahşi, Dünya Sağlık Örgütü'nün çalışmaları sonucundaki sayısal veriler üzerinden Türkiye'nin dünyada, bağımlılık çeşitlerinde hangi noktada olduğunu açıklayarak beş bağımlılık türüne karşı topyekûn yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

İzmir'de Bornova, Buca, Karabağlar ve Konak'ta dört farklı Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nin (YEDAM) açılmasıyla birlikte büyük ilerlemelerin kaydedildiğini vurgulayan Yahşi, yeni açılacak YEDAM'lar ile ilgili bilgilendirme yaptı. Bu merkezlerin işleyişindeki mahremiyet özelliğinin altını çizen Yahşi, "Amaç, kişinin iyileşerek hayata yeniden kazandırılması. Ücretsiz olan bu merkezlerimiz aynı zamanda önleme çalışmalarıyla da sahada yerini alıyor. Bağımlılık küresel bir pandemi. Sosyal medya ve sanal kumar bağımlılığı ile ilgili farkındalık ortaya koyacak çalışmalar da gerçekleştiriliyor. Sınırları korumak kadar zihinleri korumak da bir vatan görevi. Biz her bir vatan evladımızı önemsiyoruz ve bir evladın kaybedilmesinin vatandan bir karış toprağın kaybedilmesi ile denk olduğunu düşünerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

14 Haziran tarihinde Konak Meydanında yapılacak olan Türkiye-Avusturalya maçının izlenmesinin ardından tüm Türkiye'de eş zamanlı yapılacak olan bisiklet turuna ve 18 Haziran tarihinde Gündoğdu Meydanında yapılacak olan Sağlıklı Yaşam Ligi Yeşilfest programına, tüm basın mensupları davet edildi.