İzmir iş dünyası, yeşil dönüşümde mutabık

NURETTİN BAKİ / İZMİR

İklim krizinin dalga gibi büyüyen olası etkileri; acil ve uzun soluklu önlemlerin alınmasını kaçınılmaz hale getirdi. Tek yönlü hammadde kullanımının esas olduğu doğrusal ekonomi yaklaşımlarından, iklim değişikliği ile mücadelede, ekoloji ve ekonominin sırt sırta verdiği döngüsel ekonomiye dayalı sanayi üretimlerine geçiş zorunlu hale geldi. Bu bağlamda Avrupa Birliği (AB), sadece bir iklim politikası olarak değil; aynı zamanda ekonomik bir dönüşüm programı olarak kurguladığı Avrupa Yeşil Mutabakatı’nı (AYM) 2019 yılında açıklamıştı.

Aradan geçen 4 yılda İzmir iş dünyası, AYM’nin kapsadığı stratejileri yerine getirmek, yeşil dönüşüm ve karbon ayak izini ölçme noktasında önemli danışmanlık şirketlerinden bilgilendirme eğitimleri almaya devam ediyor.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Yeşil Mutabakata Uyum, Sınırda Karbon Düzenlemesi ve sürdürülebilirlik ile ilgili diğer alanlarda üyelerine farklı araçlar ile uzun yıllardır destek oluyor. EİB olarak, 4 yıl önce başlattıkları çalışmayla şu anda 150’ye yakın firmada karbon ayak izi ölçümlerini yaptıklarını söyleyen EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Hem sanayi sektörlerimizle hem tarım sektörlerimizle sürdürülebilirlik odaklı URGE projelerimiz 150’ye yakın firmamızın katılımı ile başarılı bir şekilde ilerliyor. İhracatçılarımızın kendi ölçümlerini yapması için eğitimlere devam ediyoruz. Ticaret Bakanlığımız UR-GE projeleri kapsamında yüzde 50’den 75’e kadar destek veriyor. Bakanlığımız bugünlerde yeni bir destek programı açıklayacak. Bu da bu konularda yatırım yapmak isteyen firmalar için de bir kolaylık olacak. Aynı zaman da KOSGEB bununla ilgili destek paketi açıkladı. Bakanlığımızın sürdürülebilirlikle ilgili çalışmalarını biliyor ve çabalarını takdirle karşılıyoruz. Firmalarımıza Avrupa’da rekabetçi konumlarını ve yatırımlarını devam ettirebilmeleri için de destekler veriliyor” dedi.

Mahmut Özgener: KOBİ’lerin desteklenmesi gerekiyor

Bu süreçte Küçük Orta Büyük İşletmeler’in (KOBİ) desteklenmesi gerektiğini söyleyen İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “Büyük sanayicilerimiz ne istendiğini, kendilerini neyin beklediğini ne tedbirler alması gerektiğini çok iyi biliyorlar. Dolayısıyla hem ölçümlerini yapıyorlar hem de almaları gereken tedbirlerin planlamalarını yapıyorlar. Fakat maalesef AB’ye ihracat yapan sayıya baktığımızda KOBİ’lerimiz büyük çoğunluğu oluşturuyor. Bu noktada en büyük görevin KOBİ’lerimize yeşil dönüşümü, farkındalığını ve bilinirliğini sağlamak olduğuna inanıyorum. KOBİ’lerimizin sayısına baktığımızda bize düşen en önemli görev; KOBİ’lerimizin farkındalığını sağlamak ve tabi ki aynı zaman da gerekli dönüşümün yapılabilmesi için finansman temin edebilmelerine aracılık edebilmek. Başka türlü bu süreçte başarılı olma şansımız yok. Ticaret Bakanlığı’mızın yılsonunda çıkaracağı teşvik bu KOBİ’lerimize fayda sağlayacaktır” ifadelerine yer verdi.

Metin Akdaş: AYM’e uyum sağlamayanlar elenecek

AYM’e uyum sağlamayanların Avrupa pazarından eleneceğini söyleyen Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO)Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Metin Akdaş, “Odamız karbon ayak izi ve Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı’nın çok öncesinde başlayan bir çalışma içerisinde. Odamızda 53 meslek grubumuz var. Bu grupları paralel sektörlere göre gruplandırdık, bunlara yönelik eğitim faaliyetleri yaptık. Sanayicilerimize ISO 14064 standardı kapsamında ücretli eğitim serisi düzenledik, eğitimlerimiz devam ediyoruz. Ancak odamız firmaların karbon ayak izini ölçmüyor, firmaların bunu kendilerinin yapması lazım. Biz karbon ayak izinin nasıl hesaplandığını ve firmaların bu noktada nasıl önlem alacakları konusunda uzman ekiplerden eğitim almalarını sağladık” dedi.