“Su yönetimi kalkınma, rekabet ve risk yönetimi meselesi haline geldi”

DUYGU GÖKSU / İZMİR

İklim krizi nedeniyle stratejik önemi her geçen gün artan su kaynaklarının geleceği, İzmir’de tüm paydaşların katılımıyla mercek altına alındı. Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) ev sahipliğinde, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ve İzmir Ticaret Borsası’nın (İTB) katkılarıyla düzenlenen Su Konferansı, 13 Ocak 2026 tarihinde İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi’nde yapıldı.

Su yönetiminin, artık doğrudan, kalkınma, rekabet gücü ve risk yönetimi meselesi haline geldiğini söyleyen ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu, “Türkiye’nin, ciddi su stresi altında olduğunu biliyoruz. Suyu sadece bir kaynak olarak değil; her damlası ölçülen, planlanan ve yeniden kazanılan stratejik bir unsur olarak görmeliyiz. Üretim süreçlerinde su verimliliğinin artırılması, kayıp oranlarının düşürülmesi, döngüsel su kullanımı uygulamalarının yaygınlaştırılması ve alt yapının iyileştirilmesi şart” dedi.

Su Kanunu’nun bu yıl yasalaşacak olmasının, Türkiye açısından önemli bir adım olduğunu belirten Zorlu, “Bu düzenlemeyle, suyun korunması, verimli kullanımı ve sürdürülebilir yönetimi yasal bir çerçeveye kavuşur. COP 31 toplantısında da iklim kriziyle mücadelede suyun rolünün küresel ölçekte daha güçlü biçimde ele alınmasını bekliyoruz. Aynı şekilde iklim nötr, dirençli ve sürdürülebilir bir kent olma yolunda İzmir’in 2030 Misyon Kent hedefini son derece önemsiyoruz” diye konuştu.

Bülent Uçak: “Güçlü iş birliği şart”

Tarım sektörünün, küresel tatlı su tüketiminin yaklaşık yüzde 70’ini, Türkiye tatlı su tüketiminin ise yüzde 77’sini oluşturduğunu söyleyen İTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Uçak, “Tarım su yönetiminde en büyük paydaş ve en büyük sorumluluk sahibi sektör durumunda. Tarımsal sulamada geleneksel yöntemlerin konfor alanından çıkıp, akıllı ve sürdürülebilir sistemlere geçmek bir tercih değil, bir zorunluluk haline geldi. Havza bazlı planlamalarımızı iklim değişikliği projeksiyonlarına göre yeniden revize etmeliyiz. Sanayide su ve kentlerde su başlıkları da tarımdan bağımsız değil. Sürdürülebilir su yönetimi; veri paylaşımı, teknolojik inovasyon ve kurumlar arası güçlü iş birliği ile mümkün” dedi.

Hakan Ürün: “Suyun, geleceğin bitcoini olması bekleniyor”

“Suyun, geleceğin bitcoini, geleceğin altını olması bekleniyor. Öyle ki, uluslararası arenada su için mavi altın, mavi petrol ifadeleri kullanılıyor” diyen EBSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Ürün, “Azalan su kaynaklarımızın tamamen kuruması, var olanlarda kirliliğin artması, tüketeceğimiz her damla suyu 2 kere düşüneceğimiz günlere yaklaşılması ve bugün yaşadığımız ticaret savaşlarının bir benzerinin su savaşları için de olması bekleniyor. Temiz suya erişimin sağlık, ekonomik fırsatlar ve siyasi istikrarı belirleyeceği bir sürece girdiğimiz aşikar. O nedenle, her ne yapacaksak bir an evvel harekete geçmemiz gerekiyor” dedi.

Cemil Tugay: “Su krizi bütüncül bir dönüşümle yönetilebilir”

Türkiye’de su meselesinin artık tek bir kentin ya da idari sınırın sorunu olmadığını, havza ölçeğinde derinleşen, bölgesel bir yönetişim krizine dönüştüğünü söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, “Bugün Türkiye’de su potansiyeli bakımından kesin kıtlık yaşayan 5 havza bulunuyor: Marmara, Gediz, Küçük Menderes, Akarçay ve Burdur havzaları. Özellikle Gediz ve Küçük Menderes, İzmir’i doğrudan ilgilendiren ve suyun stratejik biçimde yönetilmesi gereken havzalar. Bu potansiyeli zorlayan en önemli unsur ise artan taleptir. İzmir’de Türkiye’ye oranla göre düşük olmakla birlikte tarım en büyük su tüketicisi. Sanayide ise Türkiye ortalamasının üzerinde bir su tüketimine sahibiz. Bu tablo bize şunu söylüyor: su krizi, bireysel alışkanlıklarla değil; tarım, sanayi ve kent politikalarının birlikte ele alındığı bütüncül bir dönüşümle yönetilebilir” diye konuştu.