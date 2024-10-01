İzmir İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası, 30. yaşını kutladı

İZMİR / EKONOMİ

Küresel çapta 63 ülkede 86 oda arasında ilk sıralarda yer almanın gururunu yaşadıklarını belirten İzmir İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Pietro Alba, “30 yılda, Türkiye ve İtalya arasındaki iş birliğinin güçlü bir simgesi haline geldik. Bu dönüm noktası, sadece geçmişe değil, geleceğe de umutla bakmamızı sağlıyor. Türkiye ile İtalya arasındaki ticari ilişkileri daha da ileri taşıyacağımıza yürekten inanıyorum” diye konuştu.

İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi de, Pietro Alba’nın güçlü bir liderlik sergilediğini vurgulayarak, “Pandemi sonrası dönemde hızla değişen küresel koşullar içinde, Pietro Alba’nın liderliği sayesinde İzmir İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası önemli başarılara imza attı. Kendisi sadece Oda’yı geliştirmekle kalmadı, aynı zamanda Türkiye ile İtalya arasındaki dostluk ve iş birliğini de güçlendirdi” dedi.

İzmir İtalya Konsolosu Daniele Bianchi ise “İzmir İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası, Ege Bölgesi ile İtalya arasındaki ticari ilişkilerin güçlenmesinde önemli bir rol oynadı. Konsolosluk olarak, Odamızla birlikte daha büyük hedeflere ulaşacağımıza inanıyoruz. Bu geceyi Efes Antik Kenti’nde kutlamak, İtalya ile Türkiye arasındaki tarihi ve kültürel bağların derinliğini yansıtan harika bir seçim oldu” diye konuştu.

30. Yıl Ödülleri verildi

Gecede İzmir İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası'nda üyeliklerinin 30. yılını dolduran İsmail Alimoğlu, Maurizio Pennetti, Gianluigi Baltazzi, Rebii Akdurak, Lucien Arkas, Moiz Abuaf ve Mehmet Sepici’ye ödül takdim edildi. Ayrıca, Oda’nın eski başkanı Ruggero Mainetti ve İzmir İtalyan Konsolosluğu çalışanı Livio Angelisanti’ye de teşekkür plaketi verildi. İtalya’dan özel olarak gelen Aperitivo Italiano grubunun sahne aldığı gece, 30. yıl pastasının kesilmesiyle sona erdi.