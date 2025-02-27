İzmir İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası’nda Pietro Alba tekrar başkan seçildi

İZMİR / EKONOMİ

İzmir İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası’nın 2025 yılı genel kurulu, Casa Italia’da, İzmir İtalya Konsolosu Daniele Bianchi’nin katılımıyla gerçekleştirildi. Genel kurulda yapılan seçimlerde Pietro Alba oy birliğiyle yeniden oda başkanı seçildi.

Genel kurulun açılış konuşmasını yapan İzmir İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Pietro Alba, son iki yıl içinde oda tarafından gerçekleştirilen faaliyetleri anlatırken, İtalya ve Türkiye arasındaki ticaret ve üretim ilişkilerini geliştirmek için gösterilen sürekli çabayı vurguladı. Alba, ayrıca İzmir konsolosluk bölgesinde yeni ofislerin açılacağını duyurarak, oda olarak bölgedeki varlıklarını güçlendirme ve girişimcilere daha etkili destek sunma adına stratejik bir adım attıklarını söyledi. Alba, "Odamızın büyümesi, ortak bir çabanın ve son yıllarda yürütülen girişimlerin sonucudur. Bu büyümede girişimcilerin aktif katılımı büyük rol oynadı” dedi.

Genel kurulda yapılan seçim sonucu odanın yeni yönetimi Pietro Alba, Enrico Bora Corsini, Enrico R. Aliberti, Bülent Akgerman, Gökhan Maraş, Mustafa Nafiz Delen, İdil Yaşar Yiğitbaşı, Rikardo Aliberti, Perihan İnci ve Aslı Güven’den oluştu.