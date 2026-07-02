İzmir Kalkınma Ajansı, 2027 desteklenecek sektörler için öneri bekliyor

EKONOMİ / İZMİR

İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği, (İZSİAD) “İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Destekleri Hakkında Bilgilendirme” başlıklı toplantıda üyelerini ve iş dünyası temsilcilerini İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mehmet Yavuz ile bir araya getirdi. Swissôtel Büyük Efes’de gerçekleştirilen toplantıda yatırım teşvik sisteminin yeni dönem başlıkları, İzmir’in desteklenecek yatırım alanları ve yerel kalkınma desteklerinde izlenecek süreçler ele alındı.

Değişen ekonomik koşullar içinde firmaların doğru destek mekanizmalarına erişebilmesinin iş dünyası için değerli olduğunu ifade eden İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alaattin Yüksel, “Kalkınma ajansları zaman içinde destek modellerini ve önceliklerini güncelliyor. Bu nedenle yeni desteklerin hangi alanlara yöneldiğini ve iş dünyasının bu imkânlardan nasıl daha etkin yararlanabileceğini önemsiyoruz. Özellikle değişen ekonomik koşullar içinde firmalarımızın destek mekanizmalarını doğru okuması ve bu kaynaklara erişebilmesi rekabet gücümüz açısından kritik bir konu. Bugünkü toplantının, üyelerimiz için somut ve uygulanabilir bilgiler sunmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Mehmet Yavuz: “Yeni dönemde yerel teşvikleri öne çıkarıyoruz”

İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mehmet Yavuz, sunumunda yatırım teşvik sistemi içinde yerel kalkınma desteklerinin yeni dönemde daha görünür hale geldiğini söyledi. Yerel Kalkınma Hamlesi’nin kentin kendi dinamiklerini ve sektör önceliklerini merkeze alan bir model olduğunu vurgulayan Yavuz, “Yeni dönemde yerel teşvikleri daha fazla öne çıkarıyoruz. 2026 yerel kalkınma hamlesi başlığındaki deste başvurularının tamamlandığını ve değerlendirmelerin sürdüğünü belirten Yavuz, 2027 yılında desteklenecek alanların belirlenmesinde iş dünyasının görüşlerini önemsediklerini ifade ederek, “2027 yılında desteklenecek alanlar ve sektörler için başta iş dünyası STK’ları olmak üzere sektör temsilcilerinden, meslek örgütlerinden ve kent dinamiklerinden öneri bekliyoruz. Çünkü yerel kalkınma, kentin ihtiyaçlarını ve potansiyelini doğru okuyan ortak akılla güçlenebilir” diye konuştu.

2026’da İzmir için dört yatırım başlığı öne çıktı

2026 yılında İzmir’de desteklenecek yatırım konuları da toplantıda dört başlıkta paylaşan Yavuz, “Buna göre aktarma elemanlarının üretimi, deniz ürünleri kaynaklı fonksiyonel gıda maddeleri üretimi, Küçük Menderes Havzası’ndaki ilçelerde doğa temelli turizm yatırımları ve nitelikli kültür endüstrisi yatırımları 2026 yılı için desteklenecek alanlar arasında yer aldı. Bu yatırım konularının her yıl ocak ayında yapılacak değerlendirme gelen talep ve öneriler çerçevesinde revize edeceğiz” diye konuştu.