İzmir Kantinciler Odası Başkanı Yavuz: Pandemide bile bu kadar kötü bir sezon geçirmemiştik

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte, okul kantinlerinde yaşanan ekonomik sıkıntılar tekrar gündeme geldi. İzmir Kantinciler Odası Başkanı Özgür Yavuz, özellikle artan yoksulluk ve düşen alım gücünün kantin işletmecilerini zor durumda bıraktığını ifade etti. Yavuz, satışların pandemiden bile daha kötü seviyelere düştüğünü belirterek, öğrencilerin artık kantinlerden alışveriş yapmak yerine evden yiyecek getirmeyi tercih ettiğini vurguladı.

Türkiye’de her geçen gün artan yoksulluğun en çok öğrencileri etkilemeye devam ettiğini belirten İzmir Kantinciler Odası Başkanı Özgür Yavuz, “Sosyal ekonomik yapı sıkıntılı. Eskiden 2 bin tane gevrek satarken, şu an 100 tane gevreği satamaz duruma geldik. Pandemide bile bu kadar kötü denli bir sezon geçirmemiştik. Çocuklar artık yiyeceklerini evden getiriyor, kantinden bir şey almıyor” diye konuştu.

2020 yılında dünya genelinde yaşana pandemide bile bu kadar sıkıntı çekmediklerini ifade eden Yavuz, veresiye defterlerinin de geri geldiğini belirtti.

Belediyeden dönüş olmadı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ihalelere girmek istediklerini söylemelerine rağmen henüz hiçbir ihaleye katılmadıklarına değinen ve çağrıda bulunan Yavuz, “İhalelerimiz oldu ama onların ihaleye katılma gibi bir durum söz konusu olmadı. Daha önce de söylemiştim zaten böyle bir ihaleye giremeyeceklerini. Böyle bir uygulamanız varsa iş birliği içerisinde ortaklaşa çalışabiliriz. Gerçekten amaçları çocuklara hizmet etmekse, aç olan çocukları doyurmaksa beraber yapalım. Biz de destek olalım. Gücümüzün yettiğince indirimli yapalım” diye konuştu.