İzmir, kentsel hareketlilikte 2040’a hazırlanıyor

İZMİR / EKONOMİ

Ulaştırma Sektörel Operasyonel Programı (USOP) çatısında gerçekleştirilen Avrupa Birliği ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı desteğiyle İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen İzmir Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı (SKUp İzmir), kenti 2040 yılına kadar daha yaşanabilir, daha yeşil ve daha erişilebilir hale getirmeyi amaçlıyor.

Temmuz 2022’de başlayan proje, motorsuz ulaşımı teşvik eden, toplu taşıma ve paylaşımlı ulaşım modellerini güçlendiren SKUp İzmir, sadece bir ulaşım planı değil; bir yaşam vizyonu olarak, daha temiz hava, daha güvenli yollar, daha erişilebilir bir şehir hedefiyle yürütülüyor. Her gün kişi başı yaklaşık 2,9 yolculuk yapılan İzmir'de ulaşım alışkanlıkları dönüşüyor. Günümüzde yolculukların %39’u yaya, %31’i toplu taşıma ile gerçekleşiyor. Ancak özel araç kullanımı hâlâ %25’lik bir paya sahip. Bisiklet kullanımı ise %1’in altında ve bu oran şehirde değişim için büyük bir potansiyel taşıyor.

İzmir’in Hareketlilik Vizyonu: Yenilik, Erişilebilirlik, Katılım

SKUp İzmir’in temelini vatandaşın sesi oluşturuyor. Geniş katılımlı çalıştaylar, halk buluşmaları ve uzman görüşmeleriyle şekillenen plan, “İzmir: Yenilikçi, Kapsayıcı, Sürdürülebilir, Güvenli ve Kültürel Olarak Bütünleşik Hareketliliğin Öncü Şehri” vizyonunu temel alıyor. Bu vizyon yalnızca ulaşımı değil; şehir yaşamını, çevreyi, kültürü ve sosyal yapıyı bir bütün olarak ele alıyor.

İzmir, 6 öncül hedefle 2040’a hazırlanıyor

SKUp İzmir, 2040’a uzanan bu dönüşüm yolculuğunu 6 temel hedef üzerine kuruyor. Bunlar, Sürdürülebilir ve Bütünleşik Hareketlilik Sistemi: Türel çeşitliliği yüksek bir ulaşım sistemini teşvik etmek için otobüs, feribot, tren, bisiklet ve yaya yollarının kesintisiz bir şekilde birbirine bağlanması; Akıllı ve Yenilikçi Hareketlilik: Hareketlilik çözümlerinin optimize edilmesi için ileri teknoloji ve veri odaklı planlamadan yararlanılması; Güvenli ve Dirençli Şehir: Yol güvenliğinin, afete hazırlıklı ve sağlam altyapının sağlanması; Kapsayıcı Hareketlilik ve Toplum Katılımı: Eşit erişim koşullarının sağlanması ve tüm kent sakinlerinin karar verme sürecine dahil edilmesi; Yaşanabilir ve Yürünebilir Şehir: Yaşam kalitesini artırmak için yaya ve bisiklet altyapısına öncelik verilmesi; Etkin Yönetişim ve Kapasite Geliştirme: Kurumlar arası iş birliğinin ve stratejik kentsel planlamanın teşvik edilmesi şeklinde sıralanıyor.

Bu amaçların ışığında oluşturulan İzmir'in yol haritası, 2030 yılına kadar CO2 emisyonlarını %20 oranında azaltmak ve toplu taşıma memnuniyetini artırmak gibi ölçülebilir hedefler içeriyor. Bu SMART (Spesifik, Ölçülebilir, Ulaşılabilir, Gerçekçi ve Zamanında) hedefler hesap verebilirliği ve ilerlemeyi güvence altına alıyor. Projede halk sürecin merkezinde yer alıyor. Katılım etkinliklerinde dile getirilen en önemli talepler ise daha fazla yaya alanı, güvenli bisiklet yolları, etkili toplu taşıma ve daha fazla yeşil alan olarak öne çıkıyor.