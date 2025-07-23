İzmir Limanı kan kaybetmeye devam ediyor

DUYGU GÖKSU / İZMİR

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi temmuz ayı meclis toplantısında, İzmir Limanı’nın kan kaybetmesinin, limanın şehrin içinde olması, operatörler, derinlik, araç parkı gibi birçok etkeni olduğunu belirten (DTO) İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk, limanın zorluklarından en önemlisinin operasyonel eksiklikler olduğunu dile getirdi. Öztürk, geçen yıla göre bu yılın ilk 6 ayında, dökme yükte yüzde 13.5’lik azalışla 3.45 milyon ton elleçleme yapıldığını belirterek, yıl sonunda en fazla 8 milyon tona ulaşacağını öngördüklerini söyledi.

Konteyner elleçleme rakamlarını değerlendiren Öztürk, 2025 yılının ilk 6 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 düşüş söz konusu olduğunu belirterek, şu anda 116 bin TEU civarında, yıl sonunda 200 bini yakalayıp yakalamayacağını bilmiyorum. Eskiden İzmir Limanı 900 bin TEU’ları görürdü” diye konuştu.

Hem Aliağa’da hem de İzmir’de faaliyet gösteren acentelerle ilgili örnek veren Öztürk, “İzmir'de çok sıkıntı yaşıyorum, Aliağa'da rahatım. Aliağa'da dijitalleşme var. İzmir limanı dijitalleşemedi. Limanın eski gücünü kazanmasını istiyorsak bu operasyonel eksikliği gidermeliyiz" dedi.

“Kruvaziyerler hem ülkeye hem İzmir’e hem denizciliğe katkı sunuyor”

Kruvaziyer sektörünün her sene yüzde 10 – yüzde 15 civarında büyüdüğünü söyleyen Öztürk, “Bu oranda büyüyen başka sektör yok. Değişen turizm anlayışı da bunun önemli gerekçelerinden biri. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye 4. Denizcilik Zirvesi’nde, kruvaziyer sektörü ile ilgili panel düzenlenmesi, kruvaziyerlere yol açılmış olduğunu bize gösterdi. Türkiye’nin bu pastadan daha fazla pay alabilmesi için neler yapılabileceğini masaya yatırdık. Kruvaziyer yolcusu sadece ören yerlerini gezmiyor, ülkeye ve İzmir’e ve denizciliğe büyük katkısı var” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de 5 bin gros tonun üzerinde bin 329 tane gemi olduğunu hatırlatan Öztürk, bu gemilerin birçoğunun alternatif yakıtla donatılması gerektiğini belirterek, “Bunun için 85’e yakın tersanemiz var. Tüm tersaneler teknik bilgilere vakıf, ancak yetmez. Türk denizciliğinin filosunun yenilenmesi, gençleştirilmesi konusunda çalışmalar, teşvikler söz konusu. Bunu yakından takip ediyoruz, çünkü hem tersanelerimiz iş yapacak, hem filomuz gençleşecek, hem de Akdeniz ve Karadeniz çanağında daha genç verimli gemilerimiz dolaşıyor olacak” değerlendirmelerinde bulundu.