İzmir Model Fabrika, işletmelerin verimliliğini artırıyor

İZMİR / EKONOMİ

İzmir Model Fabrika’dan danışmanlık alan firmaların temsilcileri, tecrübelerini ve kazanımlarını İZTO’da düzenlenen verimlilik lansman toplantısında anlattılar.

ARNES - Jetseal Sealing Technologies, Grafenz Endüstri ve Ticaret A.Ş., OSP Steel Hot Rolled Special Profiles, Torman A.Ş. firma yetkililerinin birer sunum gerçekleştirdiği toplantının açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Uygulamaları Daire Başkanı Dr.Yücel Özkara, verimliliğin artırılmasına yönelik çalışmaların çoğalması gerektiğine dikkat çekti. Bu konuya memleket meselesi olarak baktıklarını ifade eden Özkara, özellikle yüksek teknoloji ile ilgili projeleri desteklediklerini söyledi. İzmir Model Fabrika’da güzel bir sinerji olduğunu belirten Özkara, iki seçkin odanın ve üniversitenin birlikteliği ile devam eden bu projeye bakanlık olarak desteklerinin devam edeceğini ve KOSGEB desteklerinin nasıl geliştirilebileceği konusunda da çalışacaklarını sözlerine ekledi.

“Hedefimiz yapılmayanı yapmak ”

İZTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İzmir Model Fabrika Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Elmasoğlu, “verimlilik” esaslı çalışmalarının başarısının temelinde İzmir Model Fabrika’nın güçlü ve profesyonel ekibinin olduğuna dikkat çekti. Hedeflerinin yapılmayanı yapmak, farklılık yaratmak olduğunu belirten Elmasoğlu, “Model Fabrika, İzmir’de ortak akıl ile sürdürdüğümüz en önemli projelerimizden biri. İzmir Model Fabrika’nın hayata geçirilmesi ve sürdürülebilir bir çalışma yürütmesinde katkısı olan, süreçte aktif rol alan firmalarımıza, kamu kurumlarımıza, tüm paydaşlarımıza, destekçilerimize teşekkür ediyorum. Bu güç birliği ile yola çıktığımız model fabrikalar bizlere bugün; ‘verimliği nasıl artırabiliriz?’ sorusunun cevabını vermiştir” dedi.

“KOBİ’ler için fırsat”

EBSO’nun ve İzmir Model Fabrika’nın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Metin Akdaş ise model fabrikaların sürdürülebilirlik adına KOBİ’ler için birer fırsat olduğuna değinerek, tüm kaynakların en verimli şekilde kullanılması gerektiğini, faydalı olması adına bu ve benzeri toplantıların periyodik olarak yapılması gerektiğini vurguladı.

“Sürdürülebilirliğe odaklandık”

Model Fabrika Direktörü Anıl Okçu ise, Model Fabrika’nın amaçlarına ve bu amaçlar doğrultusunda yürütülen çalışmalara değinerek, tüm hedeflerinin verimlilik ve sürdürülebilirlik odaklı olduğunu ifade etti.