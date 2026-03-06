İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Alaattin Yüksel: “Made İn Europe büyük bir fırsat, asıl hedef AB üyeliği olmalı”

EKONOMİ / İZMİR

Ticaret Bakanlığı tarafından duyurulan ve Türkiye’nin de Made in Europe şemsiyesi altına alınmasının Türkiye açısından büyük bir fırsat yarattığını söyleyen İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alaattin Yüksel, bu karar ile Türkiye’nin Avrupa’nın üretim üssü olduğunun tescil edildiğini belirtti. Yüksel, asıl hedefin ise Avrupa Birliği üyeliği olması gerektiğini dile getirdi.

Avrupa Birliği'nin, küresel rekabet ortamında sanayi gücünü yeniden konsolide etmek ve tedarik zinciri direncini artırmak amacıyla hayata geçirdiği Made in EU girişiminin, sanayi dünyasının geleceği açısından tarihi bir dönemeç olduğunu söyleyen Yüksel, “Türkiye’nin bu girişimin kapsamına dahil edilmiş olması, ülkemiz sanayisinin Avrupa değer zinciriyle olan entegrasyonunun, yalnızca bir ticaret ortağı değil, stratejik bir üretim üssü olarak tescillendiğini gösteriyor. Bu gelişme, Türkiye’nin Avrupa sanayisiyle olan kader birliğini pekiştiren bir irade beyanıdır. Özellikle otomotiv, çelik, kimya ve net-sıfır teknolojiler gibi stratejik sektörlerimizde, rekabetçiliğimizi korumak adına artık daha fazla akıllı ve yeşil odaklı üretim yapmamız gerekiyor. Stratejik ortaklık ve tedarik güvenliği açısından Türkiye, Made in EU statüsüyle Avrupa’nın Çin ve diğer uzak pazarlara olan bağımlılığını azaltmada en güvenilir ve en hızlı çözüm ortağı konumuna yükseldi. Bu, yakın coğrafyadan tedarik trendinin Türkiye lehine daha da güçleneceği anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

İnovasyon ve yüksek teknoloji üretimi açısından ise girişimin temel odağı olan yeşil ve dijital dönüşümün sanayiciyi artık zorunluluk olarak yüksek teknoloji üretimine yönlendireceğini dile getiren Yüksel, “Katma değerli üretim kapasitemizi, AB standartlarında inovatif süreçlerle birleştirmek, ihracatımızdaki birim değeri yukarı taşır. Sektörel dönüşüm yönünden değerlendirdiğimizde ise başta otomotiv, elektrikli araç bataryaları, rüzgar türbinleri, güneş enerjisi teknolojileri ve yeşil çelik üretimi yapan sektörlerimiz, bu yeni düzenleme sayesinde Avrupa pazarındaki paylarını garanti altına alma ve artırma fırsatı yakaladı” diye konuştu.

Made in EU şemsiyesi altında yer almanın, AB'nin çevresel ve dijital standartlarına tam uyum sağlamayı gerektirdiğini belirten Yüksel, “Yani, sürdürülebilirlik ilkelerini üretim süreçlerimizin merkezine koymayı şart koşuyor. İZSİAD olarak, sanayicilerimizi bu yeni doktrine hızla adapte olmaya, inovatif düşünce yapısını benimsemeye ve dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırmaya davet ediyoruz. Türkiye, Avrupa'nın sanayi geleceğinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu fırsatı, sanayimizi daha dirençli, teknolojik ve çevreci bir seviyeye taşımak için bir kaldıraç olarak kullanmak mecburiyetindeyiz” değerlendirmelerinde bulundu.