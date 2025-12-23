“İzmir, serbest bölgeciliğin de başkenti”

EKONOMİ / İZMİR

Üç serbest bölgenin faaliyetlerini sürdürdüğü İzmir, Türkiye’de serbest bölgeciliğin ilk ve en kapsamlı uygulama örneklerine sahip kent olma özelliğine de sahip.

1984 Deri Organize Sanayi Bölgesi olarak başlayan üretim yolculuğunu 1997 yılından bugüne serbest bölge olarak günümüze taşıyan İzmir Serbest Bölgesi, kuzey İzmir’in en önemli üretim ve ihracat merkezleri arasında yer alıyor.

İzmir Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. (İZBAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sevimli, İzmir’in serbest bölge işletmeciliğinde bir marka kent olduğuna vurgu yaparken, 2024 yılını 930 milyon dolar ticaret hacmi ve 363 milyon dolar ihracat ile tamamlayan İZBAŞ’ta yerli ve yabancı sermayeli yatırımların inşa süreçlerinin devam ettiğine işaret etti.

Devlerin adresi İZBAŞ

Dünyanın önde gelen bağlantı elemanları ve endüstriyel işleme sistemleri üreticisi Alman sermeyeli Böllhoff’un Türkiye’deki ilk yatırımının Ekim ayı içerisinde devreye alındığını anımsatan Sevimli; otomotiv yan sanayisinde dünya devi markalara üretim yapan Gıco Product Servıce Solutions, Alpar Metal ve Roll Nova İzmir Demir Çelik fabrika yatırımlarının kısa süre içerisinde üretime başlayacağını söyledi.

Türkiye’ye gelen en büyük ölçekli Çin sermayeli yatırımlar arasında yer alan Kaishan Group’un 20 bin 266 metrekare alanda sürdürdüğü fabrika inşaatı yatırımının ise 2026 yılı içerisinde devreye alınmasının beklendiğini sözlerine ekleyen Eyüp Sevimli, İZBAŞ’ın mukayeseli üstünlüklerini şöyle sıraladı: “Bölgemiz sadece İzmir’in değil, ülkemizin de en iyi lojistik olanaklara sahip üretim merkezleri arasındayız. İzmir kent merkezine sadece 45 dakika mesafede yer alıyoruz. Bu sayede nitelikli işgücüne ulaşımımız son derece kolay oluyor. Aliağa Nemrut limanlarına ve İzmir Alsancak limanına 30 ilâ 40 kilometrelik mesafede konumlanıyoruz. İzmir Çevreyolu’na 16 kilometre uzaklıkta bulunuyoruz. Kuzey Ege Otoyolu’na ve Biçerova demiryolu lojistik merkezine de entegre konumdayız. Bu mukayeseli üstünlüklerimiz sayesinde yatırımcı firmalarımız, hedef pazarlarına en kısa ve en az maliyetli lojistik oprerasyonları yönetebiliyor. İhracata odaklanarak üretim yapan, yüksek sayıda personel istihdam eden ve yüksek muhtasar ödemesi yapan, sürekli ve yüksek miktarda Kurumlar Vergisi ödeyen, üretiminde ithal girdi kullanan ve ihracat geliri olan firmalarımız için son derece avantajlı imkânlar sunuyoruz.”

Mevcut altyapı entegre edilecek

İzmir Serbest Bölgesi’nde doluluğun yüzde 90 seviyesine ulaşması ve yeni yatırımlara ayrılacak alanın daralması ile genişleme alanı arayışına girdiklerini belirten Sevimli, bu amaçla Bölge’ye sınır komşusu olan 153 bin metrekarelik araziyi 2024 yılı Aralık ayında satın aldıkları bilgisini verdi. İZBAŞ’ın yatırım tahsis alanını yüzde 10 oranında artıracak bu arazide altyapı çalışmalarına 2026 yılı ile birlikte başlayacaklarını kaydeden İZBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sevimli, “Ülkemizdeki 19 serbest bölge içerisinde sadece üçünde bulunan tapulu bina ve arsa temini avantajımız, yatırımcılar açısından tercih edilme sebeplerimizin başında geliyor. İzmir’de yatırımcısına bu avantajı sunan tek serbest bölgeyiz. Genişleme sahamız ile ilgili bir diğer avantajımız ise mevcutta zaten kusursuz işleyen bir altyapımızın olması ve bu altyapımızı çit komşumuz olan genişleme sahamıza hızla entegre edecek olmamız…Elektrik, doğalgaz, su, arıtma gibi temel altyapı önceliklerimizin hiçbirini sıfırdan inşa etmeyeceğiz. Arıtmamız, mevcudun üç katına hizmet verebilecek ölçekte. Bu avantajlar dikkate alındığında, olması gerekenden çok daha hızlı şekilde yeni sahamızı yatırıma açma noktasına inşallah geleceğiz” dedi.

İZBAŞ’TAN KISA KISA

1.620.000 m2 alan

6.000 kişinin üzerinde istihdam

141 yerli, 15 yabancı, 9 yerli ve yabancı ortaklıktan oluşan toplam 165 firma

Tapulu bina ve arsa temini

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 27001:2017, ISO 50001:2018 standartlarına uygun işletici şirket yönetimi

İzmir Limanı, Aliağa Nemrut Limanları, İzmir Çevreyolu ve Kuzey Ege Otoyolu’na entegre konum