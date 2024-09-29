İzmir, spor zirvesine ev sahipliği yapacak

DUYGU GÖKSU / İZMİR

İzmir'in sporda her zaman ayrı bir yere sahip olduğunun altını çizen İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, spor tarihine bakıldığında ilk futbol maçının İzmir'de oynandığını, ilk futbol kulübünün İzmir'de kurulduğunu, bisikletten, golf ve tenise kadar, birçok spor dalının ilk karşılaşmalarının İzmir'de oynandığını hatırlattı.

Özgener, "İzmir, spor yapmak isteyen herkese benzersiz olanaklar sunan bir kent. Denizi, dağları ve eşsiz doğasıyla, spor turizmi açısından da büyük bir potansiyel taşıyoruz. Kentimiz ve bölgemiz, Türkiye'nin spor turizmi haritasında öne çıkarken, gelecekte uluslararası spor etkinliklerine ev sahipliği yapma konusunda da büyük bir avantaj sağlıyor. İzmir Spor Zirvesi'ni tam da bu noktada büyük bir sportif mirası ve olağanüstü bir potansiyeli temel alarak planladık. Bu nedenle, ülkemiz sporunun her alanından isimleri bir araya getiriyoruz. İlk yılımızda atacağımız büyük adımları, gelecek yıllarda daha fazla konuk, daha fazla gün ve uluslararası önemli konuklarla da zenginleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

“Birbirinden değerli pek çok spor kulübümüz var”

İzmir'de sporun geldiği noktayla ilgili kentin kaderini değiştirmek için yola çıktıklarını belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kent düzeyinde yol haritası çizilerek iş birliği yapılması gerektiğini vurguladı. Futbol başta olmak üzere tüm spor dallarında İzmir'in büyük potansiyeli olduğuna dikkat çeken Başkan Tugay, "İzmir'in spor insanlarından bize görev vermelerini istiyorum. Başkan Mahmut Özgener'in bir spor şurası toplama fikri hepimizi çok heyecanlandırdı. Süreci başlatıyoruz, arkası gelecek. Her biri birbirinden değerli pek çok spor kulübümüz var. İzmir o zaman şampiyonların yetiştiği ve şampiyonlukların kutlandığı kent olacak" ifadelerini kullandı.