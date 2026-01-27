İzmir, sürdürülebilir su ürünleri yetiştiriciliğinde uluslararası merkez oldu

İZMİR / EKONOMİ



Türkiye’nin su ürünleri yetiştiriciliğinde son yıllarda yakaladığı üretim ve ihracat artışı, sürdürülebilirlik odaklı yeni insan kaynağı yatırımlarıyla destekleniyor. Bu kapsamda FEAP ve FAO-GFCM iş birliği, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği organizasyonuyla hayata geçirilen “Sürdürülebilir Su Ürünleri Yetiştiriciliği Programı”, İzmir’de düzenlenen etkinlikle genç kadınları sektörün çevreci üretim modelleriyle buluşturdu.



Türk Su Ürünleri Sektörü 7 Ülkeden Katılımcılara Aktarıldı



Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, “Etkinlik kapsamında ülkemizin su ürünleri yetiştiriciliği sektörünü Yunanistan, Fas, İspanya, Ukrayna, Cezayir, İtalya ve Tunus’tan seçilen katılımcılara aktardık. Yetiştiricilik sektöründe araştırma, işleme ve paketleme gibi aşamalarda kadınların aktif rolü ve sektördeki katkıları firma ziyaretleri ile gözlemlendi. İlknak Aquaculture firmasının Kuluçkahane Tesisi, Akvatek Su Ürünleri Firmasının Kuluçkahane Tesisi, Marex Seafood tesisi, Emel Balık ve Balık Ağı firması, Ertuğ Balık (More Aquaculture) Firmasının balık işleme tesisini ziyaret ettik. Etkinliğin son gününde Ege Üniversitesinde Türkiye su ürünleri yetiştiriciliği ve kadınların su ürünleri sektöründeki ülkemizin konumuna dair detaylı sunumlar gerçekleştirdik, laboratuvar ziyaretleri ve akvaryum gezisi gerçekleştirdik” dedi.





Türk su ürünleri ihracatının yüzde 66’sı Ege’den



Girit, “2025 yılında Türkiye’nin su ürünleri ihracatı 2,2 milyar dolara ulaşırken, bu ihracatın yaklaşık yüzde 66’sı Ege Bölgesi’nden gerçekleştirildi. Bu güçlü performans, Ege Bölgesi’nin su ürünleri sektöründeki liderliğini ve uluslararası rekabet gücünü bir kez daha ortaya koydu. Ülkemizin su ürünleri yetiştiriciliğinde sahip olduğu güçlü altyapı, modern üretim tesisleri, sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımı ve nitelikli insan kaynağıyla bilgi birikiminin ve iyi uygulamalarının uluslararası paydaşlarla paylaşılmasına imkân tanıyan etkinliğimiz, kadınların sektördeki rolünü güçlendirmesi ve sürdürülebilir yetiştiricilik anlayışının yaygınlaşmasına katkı sağlaması bakımından son derece değerli.” diye konuştu.