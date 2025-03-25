İzmir Tarım Teknoloji Merkezi, projeler için açılışı beklemedi

İZMİR / EKONOMİ

İzmir Ticaret Borsası (İTB) tarafından ‘Tarımın Silikon Vadisi’ sloganıyla hayata geçirilen ve yakın zamanda resmi açılışı yapılması planlanan Tarım Teknolojileri Girişim A.Ş. (İTTM – İzmir Tarım Teknoloji Merkezi), henüz kuruluş aşamasındayken çok sayıda projeyi hayata geçirdi.

İTTM koordinatörlüğündeki “AgrInnovate EDIH” konsorsiyumu ile Avrupa Dijital İnovasyon Merkezi (ADİM) projesi başlangıç toplantısı Tarım ve Orman Bakanlığı Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü (UTAEM) ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantının açılışında konuşan İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Türkiye’nin 2024 yılında dahil olduğu Dijital Avrupa Programı kapsamında açılan ilk çağrıya ulusal düzeyde 57 konsorsiyumun başvuruda bulunduğunu ifade ederek, “Hem fon almaya hem de ADİM unvanını almaya hak kazanan Türkiye’deki 5 ADİM’den biri olduk. Dört yıl sürecek olan projemiz için yüzde 50 oranında ve toplamda 996 bin 300 Euro hibe almaya hak kazandık. Ana hedefi başta KOBİ’ler olmak üzere işletmeleri ve kamu kurumlarını dijitalleşme süreçlerinde desteklemek olan Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri’nden biri olarak AgrInnovate EDIH de tarım sektörünün tüm aktörlerine dijitalleşme sürecinde hizmet etmek üzere kuruldu” dedi.

“Tarımda dijital dönüşüm sağlanacak”

İTB öncülüğünde, İzmir Kalkınma Ajansı ve KOSGEB Başkanlığı aracılığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın destekleri, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ortaklığı ile kurulan İTTM’nin Türk tarımının küresel entegrasyonunu ve dijital dönüşümünü gerçekleştirmeyi amaçladığını söyleyen Kestelli, “Yakın bir dönemde resmi açılışını gerçekleştireceğimiz İTTM’de daha şimdiden pek çok projeyi hayata geçirdik. Ege Üniversitesi, Tokyo Tarım ve Teknoloji Üniversitesi ile Uzaktan Algılama Yöntemleri Kullanılarak Pamukta Değişken Oranlı Sulama Sistemi Geliştirilmesi Projesi’ni yürütüyoruz. Burada amacımız su kaynaklarını verimli kullanarak pamukta kalite ve verim artışı sağlamak” bilgisini verdi.

“Teknoloji kullanımı artacak”

“Zeytin ve Zeytinyağı Değer Zincirinde Sürdürülebilirlik Kümelenmesi ve “Köklerimize Teknoloji ile Tutunuyoruz” isimli diğer AB projeleri ile hem KOBİ’lerin hem tarımsal üreticiler ve tarım işçilerinin sürdürülebilir tarımsal uygulamalar ve teknoloji kullanım kapasitelerini geliştirmeye yönelik eğitim faaliyetleri gerçekleştirdiklerini de sözlerine ekleyen Kestelli, “İTTM liderliğinde oluşturulan ADİM konsorsiyumumuz tarım, girişimcilik ve dijitalleşme ekseninde kamu, özel sektör ve akademi dünyasından önemli aktörlerin bir araya gelmesi ile kuruldu. Ortaklarımız olan İzmir Ticaret Borsası, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Türk Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR), Yaşar Üniversitesi, İş Bankası iştiraki İmecemobil Tarım Platformu, Denizbank iştiraki Neohub, Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD), İzmir Kalkınma Ajansı ile yerli akıllı tarım teknolojileri girişimcilik ekosistemini birlikte canlandıracağız” diye konuştu.

“KOBİ’lerin dijital dönüşümünü amaçlıyoruz”

YASAD Başkanı Gönül Kamalı ise “AgrInnovate EDIH ile Türkiye'nin tarım sektörünü dijital teknolojilerle buluşturarak, sürdürülebilir ve yenilikçi bir gelecek inşa etmeyi hedefliyoruz. Proje, yapay zekâ (AI), nesnelerin interneti (IoT) ve yüksek performanslı hesaplama gibi teknolojileri kullanarak, tarım sektörünün verimliliğini artırmayı, çiftçilerimizin ve KOBİ'lerimizin dijital dönüşümünü desteklemeyi amaçlıyor” dedi.

“Yeşil ve mavi girişimciliği destekliyoruz”

İzmir Kalkınma Ajansı Yenilik ve Girişimcilik Politikaları Birim Başkanı Dr. Sencer Özen de İZKA çalışmalarına değinerek, “Yeşil ve mavi büyüme yaklaşımları temelinde çalışmalarını yürüten İzmir Kalkınma Ajansı olarak İzmir’de yenilik ve girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi ve uluslararasılaşmasının sağlanması amacıyla faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Bu amaç doğrultusunda İzmir’de yeşil ve mavi girişimcilik başta olmak üzere teknoloji girişimciliğinin geliştirilmesi için desteklediğimiz İTTM’nin yürütücüsü olduğu, Ajansımızın da proje ortağı olduğu AgrInnovate ADİM Projesi’nin İzmir’in teknoloji girişimciliği ekosisteminin genişletilmesine ve marka değerine önemli katkılar sunacağına inanıyoruz” diye konuştu.

“Bölgesel ve ulusal kalkınma açısından önemli”

Yaşar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yiğit Kazançoğlu, “İTTM liderliğinde kurulan AgrInnovate EDIH konsorsiyumu vesilesiyle, Yaşar Üniversitesi’nin Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri ağına dahil olduğu bu iş birliği, İzmir'in tarım teknolojileri alanında küresel bir merkez olma hedefine önemli bir katkı sunuyor. Tarımsal dijitalleşme ve yeşil inovasyon süreçlerinin, konsorsiyum ortaklarının geçmişten gelen bilgi birikimi ve deneyimleri doğrultusunda şekillendirilerek sürdürülebilir politika çerçevelerine entegre edilecek olması, bölgesel ve ulusal kalkınma açısından önemli bir fırsat sunuyor. Bu doğrultuda geliştirilecek yenilikçi yaklaşımlar, tarımsal üretimde verimliliği artırırken, çevresel sürdürülebilirliği de destekleyecek yapısal dönüşümleri teşvik edecektir” dedi.

TARMAKBİR Uluslararası İlişkiler Uzmanı Ekinç Ergüneş de, “Üyelerimizin tarımsal teknolojilere yönelik dijital dönüşümünde test, beceri ve eğitim, yatırımcı bulma desteği, inovasyon ekosistemi ve ağ oluşturma hizmetlerine Agrinnovate EDIH üzerinden katkı sunmayı planlıyoruz” diye konuştu.

İmeceMobil Ürün ve İş Geliştirme Direktörü Caner Önder ise tarımda dijital dönüşüm için üreticilerin de bu yolculuğa katılmasının kaçınılmaz olduğunu ve bu sebeple de Agrinnovate’in sektör ve amaç olarak çok doğru kurgulanmış bir proje olduğunun altını çizdi.

Dijital dönüşümü destekleyen projelere önem verdiklerini belirten NEOHUB Genel Müdürü Gürhan Çam, “AgrInnovate EDIH Konsorsiyumu’nun bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu proje, tarım ve gıda sektörlerinde teknolojinin entegrasyonunu hızlandırarak verimliliği artırmayı hedefliyor” bilgisini verdi.