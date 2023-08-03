İzmir tarımına Japon teknolojisi dopingi

NURETTİN BAKİ-İZMİR

İzmir Ticaret Borsası (İTB); İzmir, Ege Bölgesi ve Türkiye’nin tarımında sürdürülebilirlik hedefleri kapsamında; STK’larla birlikte İzmir Tarım Teknoloji Merkezi’ni (İTTM) hayata geçirdi. Tokyo Tarım ve Teknoloji Üniversitesi (TUAT) de akılı sulama konusunda projeye destek veriyor.

Japon bilim insanlarının İzmir’in pamuk tarlalarına indiğini söyleyen İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, “Ege Üniversitesi, Tokyo Tarım ve Teknoloji Üniversitesi, Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü (UTAEM) ve İTB ortaklığında Ar-Ge içerikli ‘Uzaktan Algılama Teknikleri Kullanılarak Değişken Oranlı Sulama Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi’ projesini hayata geçirdik. Ağırlıklı olarak pamuk üretiminin gerçekleştirildiği İzmir'de pamuk sulamasına yönelik tarım teknolojileri kapsamında akıllı sulama yönetiminin geliştirilmesi üzerine çalışılacak. Japon bilim insanları, bizzat sahaya inerek bu konu üzerinde çalışmaya başladılar” dedi.

“İTTM, gözbebeği projemiz”

İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, , “İTB olarak kentimizdeki kardeş STK’larla birlikte, Ege ve ülke tarımında sürdürülebilirliği hedefleyen çalışmalar yürütüyoruz. İTTM, bu amaçla tasarlayıp hayata geçirdiğimiz gözbebeği projemiz. Ege Üniversitesi ülkemiz tarımına akademik destek vermede çok değerli bir kurum. Tokyo Tarım ve Teknoloji Üniversitesi (TUAT) gibi güçlü kurumlara sahip Japonya’nın da tarımsal teknolojiler konusunda çok önemli bir birikimi ve bu konuya eğilimi var. TUAT, Japonya’nın sahip olduğu tarımsal teknolojileri büyük potansiyeli olan Türk tarımının hizmetine sunma konusunda büyük istek gösterdi. İTTM bünyesinde sağlanan iki üniversitenin güç birliği ile Ege’nin bereketini tüm ülke refahı için sürdürülebilir kılma adına güçlü adımlar atılacaktır. Önemli bir tarım ülkesi olan ülkemizin büyük potansiyelini yeniden parlatacak, sürdürülebilir ve yüksek verime kavuşmasına büyük katkı sağlayacak; bu işbirlikleri iki ülke ilişkilerini daha da yakınlaştıracaktır” dedi.

“Tarımdaki kronik sorunlar, yüksek teknolojiyle giderilir”

Kestelli, “Ülkemiz tarımının; planlama, teknoloji açığı, insan kaynağının yaşlanması, finansmana erişim, su ve toprak başta olmak üzere doğal kaynaklarımız üzerindeki baskı gibi bazıları akut, bazıları kronik sorunları var. Üretim miktarı ile dünyanın 10 büyük tarımsal üreticisinden biri olan Türkiye’nin, bu sorunları hızla geride bırakarak örnek bir ülke haline gelmesi bir zorunluluk. Bu sorunların en hızlı çıkış yolu ise tarımı yüksek teknoloji ile buluşturmaktan geçiyor. Biz de bu farkındalıkla ortaya koyduğumuz İTTM’yi, sürdürülebilir, rekabetçi ve verimli bir tarım sektörü için bilgi ve iletişim sektörünün daha güçlü katılımını, entegrasyonunu ve tarımın dijital dönüşümünü desteklemeyi amaçlayan, tarım girişimciliği ekosistemini hayata geçirmek üzere kurduk” ifadelerine yer verdi.

“Japonya’nın katkısı büyük olacak”

Kestelli, “İTTM bünyesinde, su kaynaklarının verimli kullanımına yönelik geliştirilen akıllı sulama projesi bu işbirliğinin ilk somut adımı. Japonya’nın son dönemde akıllı tarım teknolojileri konusunda büyük ilerleme kaydettiğini yakından biliyoruz. Bu ve sonrasında gelecek diğer projelerin, Japonya’nın sahip olduğu birikimle Türk tarımının teknolojik gelişimine destek vermek adına katkısı büyük olacak. Bu işbirliği pamuk gibi ülkemiz için çok önemli bir endüstriyel ürün ile su gibi çok değerli bir kaynağın akıllı teknolojilerle verimini artırmayı öngörüyor. Bu işbirliği esasen, bizim İTTM için hayal ettiğimiz yenilikçilik merkezi olma idealini temsil ediyor” şeklinde konuştu.