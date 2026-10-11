İzmir Ticaret Borsası’nda Başkan Ömer Gökhan Tuncer oldu

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EKONOMİ / İZMİR

İzmir Ticaret Borsası (İTB) Organ Seçimleri tamamlandı. Yönetim Kurulu Başkanlığı için yapılan seçim neticesinde Ömer Gökhan Tuncer 36, Barış Kocagöz 16 oy aldı, 1 oy ise geçersiz sayıldı. İTB'de 2026-2030 tarihleri arasında görev yapacak yönetim kurulu asil listesi şu isimlerden oluştu, Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gökhan Tuncer, Nihat Sağır, Deniz Celep, Ali Koyuncuoğlu, Mustafa Elmas, Erdem Barış Kılıç, Suat Yıldırım, Ezgi Ulusoy Yılmaz, Evren Bayraktar, Onur Uçak, Necati Polat.

Meclis başkanlık divanı seçiminin gerçekleştirildiği 2026-2030 dönemi ilk Meclis toplantısı, en yaşlı üye Mümin Yavuz’un başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis Başkanlığı'na Bülent Uçak, Meclis Başkan Yardımcılıklarına Erol Avni Bozkurt ve Murat Şenay, Katip Üyeliğe Erbey Zeki Ergen seçildi.

Meclis Başkanlığı için yapılan seçimde 53 Meclis Üyesinin 52’si oy kullandı. Oylama neticesinde; Bülent Uçak 30 oy, Özhan Şen ise 20 oy alırken, 2 oy ise geçersiz sayıldı.

Disiplin kurulu asil üyeleri, Ahmet Tuğrul Başer, Sonnur Kırmızıoğlu, Müfit Uz, Emrullah Hasdemir, Yasin Çakmak, Hanif Pehlivanoğlu’ndan oluştu. TOBB delegeleri asil üyeler: Erdinç İnan Yılmaz, Engin Nostar, Aydın Arıkök, Abdullah Atar, Satılmış Ömeroğlu, Sebahettin Dumlu, Ali Özcan, Eren Aka, Nuri Kahya oldu.