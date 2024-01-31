İzmir Ticaret Borsası’nda işlem hacmi yüzde 35 arttı

DUYGU GÖKSU / İZMİR

İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, işlem hacminin yüzde 35 artış ile 88 milyar TL'ye ulaştığını söyledi.

İTB’nin Ocak ayı meclis toplantısında 2023’te borsada gerçekleşen işlem miktarı, işlem hacmi ve fiyat hareketlerini değerlendiren Kestelli, "Bir önceki yıla göre tescil işlem sayımız yüzde 10 artış ile 55 bin adete, işlem hacmimiz ise yüzde 35 artış ile 88 milyar TL'ye ulaştı. Dolar bazında işlem hacmimiz ise 3,7 milyar dolar oldu. İşlem hacmimizin yüzde 65'i bitkisel ürünlerden, kalan yüzde 35'i ise canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerden oluşuyor. Bu durum tarımsal üretimimizde hayvancılığın ne kadar önemli olduğunun da önemli bir göstergesi. En fazla işlem gören ürün grupları yüzde 16 ile bitkisel yağlar, yüzde 11 ile yağlı tohumlar, yüzde 9 ile kırmızı etler ve pamuk olarak gerçekleşti. İşlem hacminin en çok artığı gruplar ise yüzde 204 ile canlı hayvanlar, yüzde 132 ile kuru incir ve yüzde 123 ile kırmızı et grubu oldu" dedi.

Yıllardır kendi haline bırakılmış olan tarımsal üretim süreçlerinin Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, 2024-2028 dönemini kapsayan strateji planı kapsamında ele alınmasının önemini vurgulayan Kestelli, 2023 sonu itibariyle planlı üretim yapılan bitkisel ürün ve ürün grubu sayısının sıfırdan 2028'de 17'ye çıkarılacağını aktardı. Kestelli, “Mevcut durumda 4,5 milyon ton olan yağlı tohumlu bitkilerin üretim miktarı, 2028'de 28,15 milyon tona yükseltilecek. Organize tarım bölgesi sayısı 39'dan 100'e; kırsal alanda yaşayan kadın ve gençlere yönelik uygulanan proje sayısı 3 binden 4 bine; tarımsal danışmanlık hizmeti alan işletme sayısı 314 binden 464 bine çıkarılacak " açıklamalarında bulundu.

“Pamuk fiyatları beklentilerin altında kaldı”

Çiğitli pamuk işlem miktarının bir önceki yıla göre rekoltedeki azalışa bağlı olarak yüzde 18 gerilediğini aktaran Kestelli, "Ortalama fiyat ise yüzde 17 artarak 18 TL olarak gerçekleşti. Güncel fiyatların 23 TL seviyelerinde olduğunu söyleyebiliriz. Üretim maliyetlerindeki artış ve pamuğun ekim dönemi olan Nisan ve Mayıs aylarındaki fiyatlar dikkate alındığında yeni sezon pamuk fiyatları üreticilerimizin beklentilerinin altında kaldı. Tekstil ve konfeksiyon sanayimizin yaşadığı talep daralması pamuk piyasalarını olumsuz etkiledi” dedi.

Kuru üzüm fiyatları yüzde 132 arttı

Bir önceki yıl yaklaşık 350 bin ton seviyelerinde olan kuru üzüm rekoltesinin, bu sezon 200-220 bin ton seviyelerinde beklendiğini anlatan Kestelli, “Bu ciddi azalışa rağmen borsamız işlem miktarında sadece yüzde 5 düşüş oldu. Kuru üzümdeki asıl gelişme fiyatlarda yaşandı. 2022’de ortalama 20 TL olan müstahsil fiyatları, 2023'te yüzde 132 artarak 47 TL seviyelerine yükseldi. Bugün 9 numara üzümler 70 TL civarında işlem görüyor. Kuru incirde ise rekolte açısından geçen yıla göre önemli bir değişiklik olmadı ancak iklim şatlarının da etkisi ile beklenen ürün kalitesi de gerçekleşmedi. Borsamızda kuru incir işlem miktarı hem müstahsil hem de tacir satışı olarak yüzde 10 artkı" diye konuştu.