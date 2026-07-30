İzmir Ticaret Borsası’nda Ömer Gökhan Tuncer ve Bülent Uçak adaylıklarını açıkladı

EKONOMİ / İZMİR

İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ömer Gökhan Tuncer ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Uçak Ekim ayında yapılacak seçimlerde aday olacaklarını açıkladılar. Yapılan ortak açıklamada, Ömer Gökhan Tuncer’in Yönetim Kurulu Başkanlığına, Bülent Uçak’ın ise Meclis Başkanlığına aday olduğu belirtildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İzmir Ticaret Borsası, 135 yıllık köklü geçmişiyle yalnızca İzmir'in değil, Türkiye'nin tarım ve ticaret hayatına yön veren en saygın kurumlarından biridir. Bu büyük mirası geleceğe taşımak, bizler için hem büyük bir onur hem de önemli bir sorumluluktur. Bu sorumluluk bilinciyle, 5 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek İzmir Ticaret Borsası seçimlerinde; ben Ömer Gökhan Tuncer, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığına, ben Bülent Uçak ise İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanlığına aday olduğumuzu kamuoyuyla ve kıymetli üyelerimizle paylaşmaktan büyük bir heyecan duyuyoruz. Bugün bu kararı alırken sıfırdan başlayan bir hikâye yazmıyoruz. Tam aksine, güçlü bir temel üzerine yeni bir gelecek inşa etmeye talip oluyoruz. Son 17 yılda Sayın Başkanımız Işınsu Kestelli liderliğinde İzmir Ticaret Borsası; kurumsal itibarı, ulusal ve uluslararası temsil gücü, tarım politikalarındaki etkinliği, ürün ihtisas borsacılığı, teknoloji yatırımları ve üyelerine sunduğu hizmetlerle örnek gösterilen bir kurum haline gelmiştir. Bu başarıda emeği geçen tüm yönetim kurulu üyelerine, meclis üyelerine, komitelere ve Borsa çalışanlarına ve paydaşlarımıza teşekkür ediyor; ortaya konulan bu değerli birikimi geleceğe taşımanın en önemli görevimiz olduğuna inanıyoruz.”

Tuncer ve Uçak’ın açıklamasında; “Bizim vizyonumuz; bu güçlü mirası koruyarak İzmir Ticaret Borsası'nı değişen dünyanın dinamiklerine en hızlı uyum sağlayan, üyelerine daha fazla değer üreten, tarımda teknoloji ve inovasyona öncülük eden, sürdürülebilir üretimi destekleyen, uluslararası iş birliklerini güçlendiren ve genç kuşakların da gurur duyacağı projeleri güçlendirerek devam ettirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamaktır. İzmir Ticaret Borsası’nın ikinci yüzyılını yarılarken yalnızca bugünü değil, gelecek nesilleri de düşünmek zorundayız. Dijitalleşmenin, yapay zekânın, iklim değişikliğinin ve küresel rekabetin şekillendirdiği yeni dönemde İzmir Ticaret Borsası'nın her zamankinden daha güçlü, daha üretken ve daha etkili bir kurum olması gerektiğine inanıyoruz. Bunun yolu ise ortak akıldan, istişare kültüründen ve üyelerimizin beklentilerini merkeze alan katılımcı bir yönetim anlayışından geçmektedir. Bizler rekabet için değil, birlikte üretmek için yola çıkıyoruz. Ayrıştırmak için değil, ortak hedeflerde buluşmak için aday oluyoruz. Makamlara talip değil, sorumluluğa talibiz. İnanıyoruz ki İzmir Ticaret Borsası'nın gerçek gücü, üyelerinin birliğinden, dayanışmasından ve ortak vizyonundan gelmektedir. Bu gücü daha da büyütmek; üyelerimizin ticaretini kolaylaştıran, sektörün sorunlarına çözüm üreten, tarımın geleceğine yön veren ve ülkemizin kalkınmasına daha güçlü katkı sağlayan bir İzmir Ticaret Borsası’nı aynı yaklaşımla gelecek nesillere taşımak en büyük hedefimizdir. Bu anlayışla, tüm üyelerimizin desteğine talibiz. Çünkü biz, geçmişin başarılarından güç alan; geleceği ise birlikte inşa etmeye inanan bir ekibiz” ifadelerine yer verildi.