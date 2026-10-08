İzmir Ticaret Odası’nda Mahmut Özgener güven tazeledi

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

İzmir Ticaret Odası’nda (İZTO) 2026-2030 döneminde görev yapacak Yönetim Kurulu belli oldu. Tek aday olarak seçime giren mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, 202 meclis üyesinin kullandığı 202 oyun 200’ünü alarak üçüncü kez başkan seçildi. Oyların biri geçersiz, biri boş çıkarken, Özgener’in yeni dönem yönetim kurulunda önceki döneme göre değişiklikler yaşandı. Alp Avni Yelkenbiçer ve Celalettin Özlahlan da yeni yönetim listesinde yer aldı. Mevcut Meclis Başkanı Selami Özpoyraz da tek aday olarak girdiği seçimde yeniden Meclis Başkanlığı görevine seçildi.

Özgener başkanlığındaki 2026-2030 dönemi İZTO Yönetim Kurulu'unu Eyüp Cemal Elmasoğlu, Emre Kızılgüneşler, Abdullah Salkım, Mahmut Erkoç, İsmail Kahraman, Serdar Gökhan Arıkan, Ahmet Oğuz Özkardeş, Jülide Tutan, Alp Avni Yelkenbiçer ve Celalettin Özlahlan oluşturdu.

İZTO Meclisi’ndeki ortak iş yapma kültürünün önemine vurgu yapan Özgener, “2018 yılında göreve başladığım ilk günden beri, bu meclis çatısı altında kurduğumuz bağların ve ortak iş yapma kültürünün önemini vurguladım. Böyle güzel bir ailede Yönetim Kurulu Başkanlığı sorumluluğunu üçüncü kez üstlenmem için şahsıma ve Yönetim Kurulu Üyelerimize gösterdiğiniz güven ve destek için sonsuz teşekkürler. Önümüzdeki dört yılı yalnızca yeni projelerin hayata geçirileceği bir çalışma dönemi olarak değil, İzmir’in önümüzdeki 10-20 yıllık geleceğini şekillendirecek adımların atılacağı bir süreç olarak değerlendiriyoruz. Dünya çok hızlı değişiyor. Teknoloji, yapay zekâ, yeşil dönüşüm, dijitalleşme ve yeni nesil üretim modelleri iş yapma biçimlerimizi yeniden şekillendiriyor. Küresel ticaretin rotaları değişirken, kentler ve bölgeler arasındaki rekabet de her geçen gün artıyor. Şehrimizi bu değişimin yalnızca takipçisi değil, güçlü aktörlerinden biri haline getirmek istiyoruz. Temel hedefimiz; İzmir’i üretimde daha yüksek katma değer yaratan, teknolojiyi geliştiren ve kullanan, girişimciliği destekleyen, uluslararası yatırımlardan daha fazla pay alan ve dünyayla ticari bağlarını güçlendiren bir kent haline getirmek olacak. Meclisimizde 81 yeni üyemizin yer almasından ayrıca memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum” dedi.