İzmir Ticaret Odası’ndan 1 yılda 36 farklı ülkeyle 77 heyet organizasyonu

İZMİR / EKONOMİ



İzmir Ticaret Odası, 2024 yılında yaptığı uluslararası organizasyonlarla son 10 yılın rekoruna imza attı. Yıl boyunca toplam 36 farklı ülke ile 77 yabancı heyet organizasyonu gerçekleştirildiğini ifade eden İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İzmir’in dünyanın dört bir yanındaki iş dünyası temsilcileri için cazip bir iş ve yatırım merkezi olduğunu söyledi.

İzmir Ticaret Odası, uluslararası temaslarıyla rüzgar gibi bir yılı geride bıraktı. 2018’den bu yana ortalama 30-35 olan, hatta 2020-2021 pandemi döneminde 10’a kadar düşen yabancı heyet organizasyonlarının sayısı 2024 yılında 77’ye ulaştı. Tarımdan turizme, imalat sektörlerinden yaratıcı endüstrilere kadar geniş bir çerçevede düzenlenen toplantılarda bin 593 ikili iş görüşmesi yapıldı.



İzmir’in stratejik konumu ve ticaret potansiyeli, uluslararası iş dünyasında giderek daha önemli hale geldiğini söyleyen Özgener, “Bu yıl gerçekleştirdiğimiz yabancı temaslar, İzmir’in dünyanın dört bir yanındaki iş dünyası temsilcileri için cazip bir iş ve yatırım merkezi olduğunu bir kez daha ortaya koydu. İzmir çok sektörlü yapısı, yenilikçi iş modelleri ve sunduğu sürdürülebilir çözümler ile dikkat çekiyor. Bizler, bu potansiyeli daha da ileriye taşıyarak İzmir’i küresel ticaretin öncü şehirlerinden biri haline getirme vizyonuyla hareket ediyoruz” dedi.

Özgener, “Temaslarımız, ticaretin artırılmasını sağlamanın ötesinde uluslararası iş birliklerinin güçlendirilmesi açısından da büyük öneme sahip. 2025 yılında da uluslararası organizasyonlarımıza kararlılıkla devam ederek üyelerimizin küresel pazarlarda daha güçlü ve rekabetçi biçimde varlık göstermelerine ve İzmir’in dünyanın en önemli ticaret merkezlerinden biri haline gelmesine katkı sağlamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



İşbirliği anlaşması sayısı 137’ye çıktı



2024 yılında ayrıca 5 kurum ile iş birliği anlaşması imzalandı. Kazakistan Cumhuriyeti Türkistan Bölgesi Girişimcilik ve Sanayi Dairesi ile Azerbaycan-Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler ve Dernekler Birliği (KOBSKA) ile yeni iş birliği anlaşmaları imzalanarak, bu ülkelerle ticari ilişkilerin güçlendirilmesi hedeflendi. Çin Halk Cumhuriyeti Şanghay Uluslararası Ticaretin Teşviki Konseyi (CCPIT) ile 2017 yılında, Kosova Ticaret Odası ile 2010 yılında ve Küba Ticaret Odası’yla ise 1994 yılında imzalanan kardeş oda anlaşmaları günün koşullarına uygun biçimde yenilendi ve tekrar imzalandı. Bu anlaşmalar ile İzmir Ticaret Odası’nın yabancı kurum ve kuruluşlar ile akdettiği iş birliği anlaşması sayısı 137’ye çıktı.