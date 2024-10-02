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İzmir Ticaret Odası’nın 100 bininci üyesi kadın girişimci oldu

İzmir’in köklü çınarı, 139 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en eski ticaret odalarından biri olan İzmir Ticaret Odası’nın (İZTO) üye sayısı 100 bine ulaştı.

Haber Merkezi
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İzmir Ticaret Odası’nın 100 bininci üyesi kadın girişimci oldu
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İZMİR / EKONOMİ

İzmir Ticaret Odası’na kayıt olan 100 bininci üye NB Alüminyum İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi yetkilisi Nilgün Berkmaner, tebrik plaketini İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ile Meclis Başkanı Selami Özpoyraz’dan aldı.

100 bininci üyeye ulaşmanın gurunu yaşadıklarını belirten İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “Elbette konuyu sadece rakamsal olarak değerlendirmemek gerekiyor. İZTO olarak en temel hedefimiz; tüm üyelerimize, kentimize ve ülkemize katkı sağlamak, kentimizdeki tüm paydaşlarımız ile birlikte projeler üretip İzmirimizi ileriye taşımak. Üyemizin, kentimize değer katacak çalışmalara imza atmasını temenni ediyoruz. Kendisinin bir kadın girişimci olmasını ayrıca önemsiyor, kadınların iş hayatında var olmaları için yaptığımız çalışmalara da örnek olacağını düşünüyoruz” dedi.

Berkmaner: Doğru yerde doğru zamanda bulundum

NB Alüminyum İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi yetkilisi Nilgün Berkmaner ise, doğru yerde doğru zamanda olduğunu ifade ederek, “Şirketimin kuruluşunu yapmak için hep Eylül ayını bekledim. Neden olduğunu bilmiyorum ama tüm hazırlıklarımı Eylül ayına göre yaptım. İZTO’dan aranıp 100 bininci üye olduğum söylendiğinde inanamadım. Gerçekten çok mutlu oldum. Bu motivasyonun iş hayatıma olumlu etkisi olacağına inanıyorum” diye konuştu.

Barkmaner daha sonra şirketinin faaliyet gösterdiği, 64. Metal Kapı ve Pencere Grubu Olağan Meslek Komitesi Toplantısına katıldı.

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