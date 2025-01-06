İzmir Turist Rehberleri Odası’nda Ayça Kesici dönemi

İZMİR / EKONOMİ

İzmir Turist Rehberleri Odası (İZRO) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ayça Kesici seçildi. Kucaklayıcı, yüksek katılımlı, demokratik, şeffaf bir yönetim anlayışı sergileyeceklerini söyleyen Kesici tüm üyelerinin ve ulusun yeni yılını kutlayarak 2025 yılının sağlıklı, mutlu ve bol kazançlı geçmesini diledi.

İZRO'nun 23 Aralık 2024 günü yapılan 5. Olağan Genel Kurulu'nda yeni yönetim kurulu Ayça Kesici'nin başkanlığında Kemal Şendikici, İsa Soytürk, Mehmet Çakır, Yaşar Ülkü, Enriko Filipuçi, Şerif Ersin, Şaban Akın ve Pınar Kızıl'dan oluştu. Hasan Yıldırım, Macit Şaşzade, ve Hasan Zubari de İZRO Denetim Kurulu'nu oluşturdu.

Kesici, İZRO üyesi tur rehberlerinin de görüş, öneri, projeleri ve katkılarıyla daha da güzel işlere imza atacaklarını belirtti.