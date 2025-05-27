İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası’nda ikinci Yaşar Zengin dönemi

İZMİR / EKONOMİ

İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası’nda (İzmir YMMO) seçimli olağan genel kurul yapıldı. Tek liste ile gidilen seçimlerde mevcut başkan Yaşar Zengin ve yönetimi, yeniden seçildi. Genel kurulda oda yönetim kurulunu yönlendirmek ve mesleğe katkı sağlamak için yüksek danışma meclisi kurulma kararı da alındı. Yapılan oylamada yönetim ve denetim kurulları oy birliği ile ibra edilirken, seçim sonuçlarıyla birlikte İzmir YMMO’da Yaşar Zengin başkanlığında ikinci dönem başladı.

Genel kurulda konuşma yapan İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı Yaşar Zengin, “Yönetimimiz boyunca mesleğimizin gelişimi için önemli gördüğümüz konularda tarafımızı ortaya koyduk. Özellikle tam tasdik hizmetinin zorunlu olması yeminli mali müşavir odaları olarak çaba gösterdik, bunun sonuncunda özellikle firmaların aldığı tam tasdik hizmeti sayısında yüzde 30’luk bir artış sağladık. İzmir ve çevre illerde bu hizmeti alan firma sayısı 2 bin 700’den 3 bin 600’e yükseldi. Bu artışta Odamızın vergi idaresi ve iş dünyası ile kurduğu yapıcı ilişki büyük rol oynadı. Mesleğin yasal dayanaklarının güçlendirilmesi, vergi idaresi ve iş dünyası ile daha entegre çözümler üretilmesi ve yeminli mali müşavirliğin kamu nezdindeki etkinliğinin artırılması hedeflerimizin başında geliyor” dedi.

Üst birlik delegelerinin de belirlendiği seçim sonuçlarında yönetim kurulu asil ve yedek üyeleri, Yaşar Zengin, Mahmut Celal Özlü, Erman Türkmen, Birol Kabaca, İsmail Pınar, Gülay Sezen, Mehmet Zeki Akkan, Cemal Zengin, Kemal Karakaya ve Ahmet Tanrıverdi’den oluştu.