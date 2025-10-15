İzmir YMMO Başkanı Zengin: “Vergide ceza değil, doğruluk kültürü egemen olmalı”

İZMİR / EKONOMİ

İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası (İzmir YMMO) Başkanı Yaşar Zengin, vergi adaletinin sağlanmasında yeminli mali müşavirlerin (YMM) “önleyici denetim” fonksiyonunun çok önemli olduğunu belirterek, vergide ceza değil, doğruluk kültürünün egemen olması gerektiğini anlattı.

Mövenpick Otel’de düzenlediği basın toplantısında 36 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan YMM müessesesinin, dijital dönüşüm çağında işletmeler için bir güven mekanizması haline geldiğini belirten Zengin, “E-fatura, e-defter ve yapay zekâ destekli analizlerle vergi idaresi artık her işlemi anlık izleyebiliyor. Bu çağda yeminli mali müşavirlerle çalışmak bir lüks değil, işletmeler için sürdürülebilirliğin zorunlu şartı. Yeminli mali müşavirler sadece denetçi değil, aynı zamanda işletmelerin finansal rehberi konumundalar” dedi.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) ve Vergi Denetim Kurulu’na (VDK) çağrıda bulunan Zengin, “Yeminli mali müşavirler, vergi idaresinin sahadaki en yakın paydaşıdır. Bu iş birliği güçlendirilmeli. YMM’lerin bilgi ve tecrübesinden daha fazla istifade edilmesi, hem vergi adaletini hem kamu güvenini artıracaktır. Belli ölçülere sahip işletmeler için tam tasdik uygulaması zorunlu hale getirilmesi lazım. Bu uygulama, hem devletin gelirlerini güvenceye alır hem de işletmelerin şeffaf beyan kültürünü güçlendirir” diye konuştu.

“İzmir’i vergi eğitim merkezi haline getireceğiz”

İzmir’i bir Vergi Eğitim ve Araştırma Merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini aktaran Zengin, “Odamız bünyesinde kuracağımız Vergi Eğitim Merkezi ile hem meslek mensuplarına hem iş dünyasına yönelik sürekli eğitimler vereceğiz. Bu merkez aracılığıyla İzmir’de vergi bilincini geliştirmeyi, genç uzmanlar yetiştirmeyi ve kamu-özel sektör arasında bilgi paylaşımını artırmayı amaçlıyoruz. Yeminli Mali Müşavirler yalnızca defter kontrolü yapmaz; ekonomiyle düşünür, verilerle konuşur. Şehrimizin kalkınma politikalarında biz de aktif olarak yer almak istiyoruz. İzmir’in Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu gibi yapılarında temsil edilmemiz hem şehir hem ülke ekonomisi için büyük katkı sağlayacaktır” dedi.